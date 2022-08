Prefeitura abre licitação para instalação de placas, bancos e lixeiras em diversas praças e parques de Adamantina

A Prefeitura de Adamantina abriu edital de chamada pública com o objetivo contratação de empresa especializada para a instalação de placas, bancos e lixeiras em diversas praças e parques do município, em parceria com o comércio em forma de publicidade.

Os envelopes documentação e propostas serão recebidas até o dia 06 de setembro de 2022 às 9h, na sala de reuniões da Procuradoria Geral do Município, localizada na Rua Osvaldo Cruz, 262 – 4º andar – Centro, Adamantina/SP, conforme especificações contidas no edital que está disponível em www.adamantina.sp.gov.br

Os locais a serem instalados serão designados pelo Departamento de Engenharia conforme Termo Referência que está disponível no site oficial.

Poderá participar deste certame qualquer empresa regularmente estabelecida no país, que seja credenciada no ramo do objeto deste chamamento, e que satisfaça a todas as exigências do presente edital, especificações e normas, de acordo com os anexos relacionados, partes integrantes deste edital.

A quantidade de placas, lixeiras e bancos a serem instaladas nos locais indicados fica a critério do licitante, ficando livre-demanda de acordo com os contratos publicitários fechados pelo licitante.

Mais informações podem ser solicitadas ao Departamento de Licitação por escrito, através dos telefones: (18) 3502-9010 ou 3502-9045 ou e-mails: [email protected] ou [email protected].