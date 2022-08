Ex-secretário estadual de Educação faz pré-lançamento de seu livro em Adamantina

“Amor Familiar: caminho e vocação de santidade” é o tema da Semana Nacional da Família, que é celebrada pelas três paróquias de Adamantina entre os dias 14 a 20 de agosto. Neste ano, após dois anos com restrições adotadas em razão da pandemia da Covid-19, as atividades estão sendo realizadas de forma presencial.

A abertura ocorreu no domingo passado e houve celebrações especiais durante os últimos dias, conforme informações do Diário do Oeste.

Na Paróquia Santo Antônio de Pádua, o encerramento SNF 2022 ocorre hoje (20 de agosto), às 19h, com a Missa de Encerramento da Semana da Família e Renovação dos Votos Matrimoniais para todos os casais da comunidade.

Já a Paróquia Nossa Senhora de Fátima estende a Semana da Família até amanhã. Neste sábado, às 19h, haverá Missa – Solenidade da Assunção de Nossa Senhora, com abordagem do tema “Felizes os puros de coração, porque verão a Deus”, seguida de “Bênção das Famílias”. E no domingo haverá o fechamento da programação nas missas das 7h, 9h e 19h com o tema “Bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus”, ainda será celebrada a Solenidade da Assunção de Nossa Senhora, encerrada com a “Bênção das Famílias”.

A Paróquia São Francisco de Assis também finaliza a comemoração da SNF 2022 no domingo (21) com a celebração de Missa na Paroquia São Francisco de Assis, às 9h30.