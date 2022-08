Acidente entre dois veículos deixa três pessoas feridas na SP-294

Segundo a PM, ele teria entrado pelo forro do estabelecimento



Um homem de 28 anos foi preso na noite desta segunda-feira (15) e é apontado como principal suspeito da tentativa de furto em um estabelecimento comercial de Adamantina.



A Polícia Militar foi acionada por volta das 22h, com informações de que havia um furto em andamento.



Ao chegar no local, os policiais se depararam com um homem que já havia sido contido por populares.



Ele foi preso em flagrante e a perícia foi acionada, uma vez que o forro do supermercado havia sido danificado na prática do crime. Garrafas de wisk e chinelos foram fotografados pela Polícia Científica.



Um segundo envolvido teria deixado o local momentos antes da chegada da Polícia Militar. O caso é investigado pela Polícia Civil.