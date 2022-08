Homem morre ao bater carro na traseira de caminhão

O acidente aconteceu no quilômetro 425 da SP-270, por volta das 5h. Segundo a Polícia Rodoviária, a vítima dirigia um carro que bateu na traseira de um caminhão, no sentido interior-capital.

O motorista Natanael Salomão Rodrigues Venâncio, morador de Ibirarema (SP), que estava sozinho no carro, não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

Já o motorista do caminhão não ficou ferido. As causas do acidente serão investigadas pela polícia.