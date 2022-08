IAMA e Santa Casa levam cardápio diversificado para a praça de alimentação da ExpoVerde 2022

A 30ª Feira do Verde e Exposição Agropecuária, Comercial e Industrial de Adamantina será realizada de 30 de agosto a 4 de setembro, porém a festa começa com a Cavalgada do Bem que acontece no dia 28 de agosto.

Esse ano, os recursos arrecadados pela ação, que é organizada por um grupo de voluntários, serão revertidos para a Sociedade de São Vicente de Paulo (Vicentinos) e para a Casa da Sopa (Joanna de Angelis).

A expectativa da organização do evento é pela participação de comitivas de toda região.

“Todas as comitivas participantes receberão troféus como nosso agradecimento pela tão importante participação. As comitivas se divertem e as entidades são beneficiadas e isso merece nosso reconhecimento.” comentou o idealizador da Cavalgada do Bem, Matheus Parra.

Almoço

Após a Cavalgada do Bem que percorre os principais trechos de Adamantina, os cavaleiros e a população em geral participam de um almoço. O valor do convite será de R$30,00 para os cavaleiros montados, sendo um cavaleiro por cavalo e dois por charrete.

Para a população em geral, o convite tem o valor de R$40,00 e as crianças até 10 anos não pagam mediante a apresentação do documento.

O almoço terá como cardápio: arroz, feijão gordo, carne bovina, suína e linguiça, mandioca, salada e farofa.

Onde adquirir os convites?

Os pontos de venda dos convites para o almoço da Cavalgada do Bem são: