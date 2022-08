IBGE iniciou a coleta de dados do Censo Demográfico 2022

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) inicia a coleta de dados do Censo Demográfico 2022 no dia 1º de agosto, em todos os municípios brasileiros.

Realizado de 10 em 10 anos, os dados refletem o atual retrato do país e as variações ocorridas no decorrer dos anos. O Censo poderá ser respondido a partir do dia 1º de agosto deste ano.

O Censo coleta dados da população e permite traçar um retrato abrangente do país. Além da contagem populacional, a pesquisa traz dados sobre condições de vida, emprego, renda, acesso a saneamento, saúde e escolaridade, entre outros.

Essas informações são essenciais para o desenvolvimento e implementação de políticas públicas e para a realização de investimentos públicos e privados.

Os resultados do trabalho são usados como guia estratégico para ações do governo, decisões nas áreas de saúde, emprego, condições de moradia e educação. Já para o mercado privado, as informações podem ser usadas para conhecer melhor o mercado e o perfil dos consumidores para direcionar melhor as vendas. Segundo o IBGE, é preciso conhecer o Brasil para o melhor direcionamento de recursos e ações!

Os recenseadores contratados visitarão, entre agosto e outubro, os mais de 70 milhões de domicílios em todos os municípios do país. Eles trabalharão uniformizados, com boné e colete azuis com a logomarca do IBGE. No colete, haverá também o crachá de identificação, contendo a foto e os números de matrícula e identidade do entrevistador.

Para registro das informações, os recenseadores utilizarão o Dispositivo Móvel de Coleta, semelhante a um smartphone, na cor azul. A identidade dos entrevistadores do IBGE poderá ser verificada por meio do site Respondendo ao IBGE ou do telefone 0800 721 8181.

Para garantir a segurança dos recenseadores e dos moradores, as equipes do IBGE seguirão protocolos sanitários de segurança contra a covid-19, como uso de máscara, higienização das mãos e distanciamento social.

Além da entrevista presencial no domicílio, a população poderá participar do Censo via internet ou telefone. Quem optar por responder pela internet contará com suporte da Central de Apoio à Coleta em caso de dúvida ou dificuldade de acesso ao questionário.

Censo 2022, participe e faça parte dessa história!