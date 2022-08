Adamantina envia novos alunos para o Conservatório de Tatuí

A Secretaria de Esportes Lazer e Recreação de Adamantina realizou na segunda-feira (15), a reunião com os dirigentes das equipes que participarão da Copa Sênior 50 anos, A ESPORTIVA, que levará o nome do amigo e saudoso esportista, Wladimir Bortoleto.

A competição tem início no próximo domingo, dia 28 de agosto, com a rodada de abertura no ATC (Adamantina Tênis Clube).

A competição contará com a participação de 7 equipes de Adamantina e região, sendo elas: San Remo, ATC Lacure, Parque Iguaçú, Jardim das Alamandas, Pracinha, Flórida Paulista e Amigos do Laio. As rodadas contarão com jogos nos campos de futebol médio das associações de moradores e dos clubes, ATC e ADPM.

A idade para participar da competição é de 50 anos completos ou a completar no ano do evento, ou seja, nascidos no ano de 1972.

As equipes se enfrentam entre si, em forma de turno único, classificando as melhores pontuadas para a fase final.

Primeira rodada será neste domingo, no Adamantina Tênis Clube, ás 8h00, onde, a equipe do ATC/Lacure enfrenta a equipe das Alamandas, às 9h00, a equipe dos Amigos de Flórida Paulista, joga contra o Parque Iguaçu ás 10h00, e finalizando a rodada, a equipe de Mariápolis joga contra os Amigos do Laio F.C.