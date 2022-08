Candidatos a deputado estadual de Adamantina têm nomes registrados no TSE

De 16 a 18 de agosto, o curso de Fisioterapia do Centro Universitário de Adamantina (UniFAI) promove a V Semana Acadêmica. A programação conta com palestras, mesa-redonda e workshops, a partir das 19h30 no Auditório Miguel Reale, Câmpus II.

“Com muita satisfação, convido alunos, professores, ex-alunos e fisioterapeutas para nossa Semana Acadêmica de Fisioterapia no formato presencial. Serão momentos de reflexão e discussão de relevantes assuntos, que serão ministrados por fisioterapeutas reconhecidos nacionalmente em suas especialidades”, afirma a coordenadora do curso Prof.ª Ma. Leandra Navarro Benatti.

A docente explica que em comemoração aos 20 anos de inauguração da Fisioclínica, foram convidados para ministrar os workshops os fisioterapeutas de Adamantina, graduados na UniFAI, “que além de fazerem parte de nossa equipe, são destaques em suas áreas de atuação”.

Programação das palestras

No dia 16, a palestra de abertura visa apresentar aos participantes os conceitos e habilidades necessárias para construção de uma carreira profissional baseada no conhecimento técnico, planejamento e consistência de ações.

Com o título “Como não gerar frustração e fracasso, desperdiçando talento e competência profissional”, o fisioterapeuta e doutor em osteopatia Bruno Gonçalves Dias Moreno, doutor em Saúde Coletiva pela Faculdade de Medicina da UNESP (Botucatu/SP), que por muitos anos fez parte do corpo docente, volta para UniFAI para a semana acadêmica.

Para o dia 17 está programada uma mesa-redonda que objetiva debater aspectos gerais, do diagnóstico básico e do fundamento para o tratamento da Vertigem posicional paroxística benigna (VPPB) no processo de envelhecimento. A moderação ficará sob a responsabilidade da Prof.ª Dra. Iara Buriola Trevisan.

O primeiro expositor será o Prof. Dr. Paulo Roberto Rocha Júnior, fisioterapeuta com atuação na Fisioterapia Vestibular, mestre e doutor em Saúde Coletiva, docente de cursos de graduação em Fisioterapia e Medicina, e coordenador geral de Pesquisa da UniFAI, que irá ministrar sobre o Projeto de Extensão “VertiGO!”.

A segunda exposição será sobre “VPPB – Aspectos clínicos e funcionais de uma disfunção biomecânica”, a ser apresentada pelo Prof. Me. Lázaro Juliano Teixeira, mestre em Medicina Interna e Terapêutica pela UNIFESP. É membro de Comissões e Departamentos da ABRAFIN e do CREFITO 10, é coordenador da Pós-Graduação em Fisioterapia Vestibular da Faculdade Inspirar.

Para o encerramento, dia 18, será ministrada a palestra “Manejo de pacientes críticos na urgência e Emergência e transição dos cuidados para Unidades de Terapia Intensiva” pelo fisioterapeuta, graduado pela UniFAI, James Falconi Belchior, supervisor do Serviço de Fisioterapia do Hospital Regional de Presidente Prudente especialista em Gestão Estratégica de Pessoas e em Fisioterapia Hospitalar.

As palestras são abertas para graduandos e fisioterapeutas, com emissão de certificado e sem necessidade de inscrição prévia.

Workshops

Os workshops ocorrerão no dia 17, às 13h30. As fisioterapeutas e orientadoras de estágio do curso de Fisioterapia da UniFAI, Andressa de Oliveira e Nádia Cristina Cardoni, ministrarão, respectivamente, os workshops “Atuação do fisioterapeuta no pós-operatório imediato de abdominoplastia” e “Órteses de membros inferiores como auxiliares de marcha disfuncional neurológica”.

O professor mestre Roberto Procópio Pinheiro, que atualmente faz parte do corpo docente, ministrará “Bases anatomoclínicas das disfunções musculoesqueléticas: da avaliação ao tratamento”, cujas vagas já estão preenchidas.

Mais detalhes sobre o currículo dos convidados e a programação dos workshops está disponível em unifai.com.br/eventos/semanafisioterapia2022/.