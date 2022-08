Ave Cristo de Adamantina dá continuidade ao 48º Mês Espírita

Adamantina “virou” a capital cultural de São Paulo no final de semana. A cidade foi a primeira do estado a receber a Virada SP que durou 24 horas, tendo início no sábado (13) e encerrando no domingo (14) com o show de Fafá de Belém que lotou o Parque dos Pioneiros e encerrou a programação que chegou à cidade pela primeira vez.

Os shows que fizeram parte da programação foram: Odair José, Tassia Reis e Marília Lopes, que abriu a Virada SP no sábado no Anfiteatro Municipal Fernando Paloni.

A praça Élio Micheloni, também recebeu a apresentação da Jazz na Kombi e, ainda, Jazz Band Forró na Pista e o Projeto Symbiosis.

A estrutura ainda contou com dois palcos no Parque dos Pioneiros que receberam Banda Sem Limites, Mamom, Estilo Atrevido, Los Kandangos, Clube do Balanço e Allan e Zé Rodrigo.

A Feira Camaleão também esteve presente com Food Trucks, Moda, Gastronomia, Artesanato, Decoração e Utilidades, Bem Estar, Kids, Acessórios.

O secretário de Cultura e Turismo, Sérgio Vanderlei de Silva, afirmou que esse foi o presente que o Governo do Estado de São Paulo destinou ao município.

“Gostaria de agradecer ao Governo do Estado de São Paulo, ao governador Rodrigo Garcia e ao secretário de Cultura e Economia Criativa, Sérgio Sá Leitão, pela programação e parabenizar o Sérgio Vanderlei pela apresentação do projeto que fez com que Adamantina fosse uma das 22 cidades contempladas com a Virada SP”, disse o prefeito Márcio Cardim.

As programações culturais no município continuam, pois a cidade recebe no final de semana o Circuito Sesc e a partir do dia 30 de agosto tem início a 30ª ExpoVerde com shows todos os dias e entrada franca.