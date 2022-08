1º The Voice UniFAI evidencia talentos e envolve comunidade

Promovido pela Pró-reitoria de Extensão (ProExt) do Centro Universitário de Adamantina (UniFAI), o I The Voice UniFAI evidenciou talentos e envolveu a comunidade, de forma presencial no auditório Miguel Reale (Câmpus II) com 450 pessoas, e por meio do canal UniFAI Adamantina no Youtube, que registrou mais de 3,1 mil visualizações na noite de Semifinal, dia 12, e 1.729 visualizações somando os dois links de transmissão da Final, na tarde do dia 13.

Foram dois dias de grandes apresentações elogiadas pelo público. A Semifinal contou com 30 candidatos selecionados pela comissão julgadora e a Final com cinco.

A vencedora Juliana Nardon, graduada em Educação Física pela UniFAI, conquistou os jurados ao interpretar a música “Abandonada” de Fafá de Belém e levou o prêmio de R$5 mil.

“Foi uma experiência maravilhosa. Desde já quero agradecer a todos os envolvidos, toda a equipe, todos os jurados. Eu desacreditei, quando mandaram mensagem para me inscrever. Fiz a inscrição, me dediquei, me preparei. Nos sonhos, me enxergava campeã. Falei para todo mundo que seria campeã e o pessoal não acreditava. Deus me mostrou isso, o universo me mostrou isso. E eu estou aqui. Sou a comprovação, só agradecer a Deus e honrar o nome Dele. Toda a glória é para Ele”, afirma.

Natural de Pacaembu, Juliana, que faz shows pela região, aprovou a iniciativa do centro universitário: “Achei a iniciativa maravilhosa. Está tudo muito lindo. Quero que continuem. Nós, músicos da região, precisamos de apoio. Precisamos de vocês que acreditam em nosso talento, nos contrate. Vivemos da música, é difícil, mas não é impossível. Isso faz com que nos estimulem a seguir em frente”.

A vencedora do concurso musical conta sobre suas inspirações. “No primeiro momento foi Deus. Depois, duas cantoras que eu amo, Marília Mendonça, nossa rainha do sertanejo. Sou do sertanejo, defendo ‘com unhas e dentes’, e Fafá de Belém, não sabia que ela estaria em Adamantina na Virada Cultural. Então, está tudo muito interligado para isso dar certo”, aponta.

Juliana finaliza com uma mensagem de encorajamento aos colegas da música. “Temos muitas oportunidades na região, a gente tem que lutar, batalhar, correr atrás. Eu peço para que todos que gostem de música acreditem que é real. Aconteceu comigo, pode acontecer com você”, diz.

Do 1º lugar ao palco com Fafá de Belém

Além da primeira colocação no I The Voice UniFAI, Juliana Nardon foi convidada a subir ao palco pela Fafá de Belém para interpretar junto dela a música escolhida por Juliana na Final do concurso musical, no encerramento da Virada SP neste domingo, 14.

“Estou explodindo de felicidade! Esse momento foi único! Poder cantar com essa rainha da música brasileira. Que momento! Obrigada, Fafá de Belém”, escreveu Juliana no post em suas redes sociais.

Durante o dia, acompanhada pelo representante da ProExt, Prof. Me. João Paulo Gelamos, Juliana esteve no camarim de Fafá.

Envolvimento da comunidade e avaliação do evento

A pró-reitora de Extensão, Prof.ª Dra. Liliana Martos Nicoletti Tóffoli, ressaltou a aprendizagem e humanização proporcionados pelo concurso musical de talentos da UniFAI.

“O que fica desse momento é aprendizagem e humanização. Aprendizagem fora da sala de aula, de comportamentos de vida, humanização e companheirismo. O que vivemos nesses dois dias foram momentos de superação, de amor, amizade, aproximação, tudo o que estava faltando para nós diante da pandemia. Tenho muito respeito pelos artistas que participaram. Para mim todos são vencedores. Nos bastidores, um estava torcendo para que o outro não desafinasse e tudo desse certo”, afirma.

Liliana agradeceu o envolvimento da comunidade interna e externa e os que trabalharam para o sucesso do I The Voice UniFAI.

“Não esperava a proporção que ganhou nosso evento, o aumento da visibilidade da UniFAI, porque os alunos não foram dispensados da sala de aula na Semifinal do concurso. Tínhamos em torno de 450 pessoas no auditório. São pessoas da comunidade, que viram a publicidade do concurso musical e quiseram prestigiar, além de todas as visualizações por meio das redes sociais e que perfaz um evento que pode tomar uma proporção anual. O balanço é muito positivo. Só tenho a agradecer às pessoas envolvidas, à nossa reitoria, professores, alunos, servidores, o pessoal que me ajudou em toda essa organização, a Cíntia Férsi, os jurados, e todos os que estiveram comigo. O saldo é muito positivo e eu agradeço a UniFAI por ter nos proporcionado e comprado essa ideia”, finaliza.

Também compõem a ProExt, o coordenador da área de Ciências Biológicas e Saúde, Prof. Me. Valter Dias da Silva, o coordenador de Extensão de Exatas e Humanas, Prof. Me. João Paulo Gelamos, e a secretária Angela Ferraresso.

A cantora, fonoaudióloga e preparada vocal, Cintia Férsi, foi a apresentadora do evento.

Comissão Julgadora

A comissão julgadora foi formada por Thaís Fonseca, Mayra Ferrari e a dupla Léo e Gui.

Thaís Fonseca é musicista e comunicadora há 34 anos. Foi caloura de programas de TV, como Sérgio Malandro, Raul Gil, Máquina da Fama e Silvio Santos. Hoje apresenta o ‘Café com Thaís’ no webjornalismo Tupãcity.

Mayra Ferrari é atriz, apresentadora e comunicadora. Atualmente é apresentadora do programa “Agora é Que São Elas” na Rádio Life FM.

A dupla sertaneja Léo e Gui é composta pelo cantor e compositor Léo Souza, natural de Parapuã (SP) que hoje reside em Goiânia (GO). Guilherme Dias também se destaca no cenário musical. Léo se apresentou no The Voice Kids da Rede Globo, atuou como cantor solo, se tornou compositor com músicas gravadas por grandes nomes da música sertaneja e atualmente segue carreira com Guilherme.

Aberto ao público externo, o concurso musical de talentos I The Voice UniFAI ofereceu a premiação de R$5 mil para a primeira colocação e prêmios simbólicos aos segundo e terceiro colocados, respectivamente, José Eduardo de Almeida Canatto e Leonardo Henrique Ribeiro Pereira.

Thairine Lais Leite Sanches e Vitória Carolina da Silva Rocha também foram selecionadas para a final.