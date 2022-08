Show de Fafá de Belém encerra a Virada SP em Adamantina

Com uma atenção especial no enfrentamento à violência doméstica, o Poder Judiciário por meio do CNJ (Conselho Nacional de Justiça), em parceria com os Tribunais de Justiça, promove de 15 e 19 de agosto – a XXI Semana da Justiça pela Paz em Casa. Em Adamantina a iniciativa ocorrerá na segunda e terça-feira.

A programação traz palestras e conversas voltadas principalmente aos públicos que convivem no ambiente escolar.

A agenda de atividades na Cidade Joia tem início no dia 15, no fórum da Comarca: 9h – Visita guiada para os alunos da Rede Estadual de Ensino da Diretoria de Ensino- Região Adamantina (33 escolas de 22 municípios); 9h15 – Palestra sobre “Cultura da Paz no Contexto Escolar: Importância e Possibilidades” com a supervisora de ensino da Região de Franca, Elisa Helena Meleti Reis para vice-diretores e alunos das escolas estaduais; 10h – Palestra sobre “Lei Maria da Penha no Contexto Escolar” como promotor de justiça da Comarca de Adamantina, Dr. Marlon Roberth de Sales para vice-diretores e alunos da rede estadual.

Na mesma data, porém, na Diretoria de Ensino Região de Adamantina, às 9h haverá duas Rodas de Conversa: às 9h com os diretores das 33 escolas estaduais pertencentes à DE Adamantina e participação da cientista educacional da Universidade do Porto, Profª Fátima Pacheco; também às 9h com os professores da Rede Estadual e presença da delegada da DEAM de Adamantina, Dra. Patrícia Tranche Vasques.

Ainda no primeiro dia da Semana, no Anfiteatro da Biblioteca Municipal ‘Fernando Paloni’, está marcada para às 13h30 a palestra sobre “Cultura de Paz: Uma Educação Necessária!” com a cientista educacional Profª Fátima Pacheco, direcionada aos destores, professores e alunos das Redes Estadual e Municipal de Ensino de 22 municípios.

A programação para o dia 16 contará com Atividade Online às 9h, que será uma Roda de Conversa com diretores da Rede Estadual de Ensino do Estado de São Paulo (17 municípios participantes) mantida pela Profª Fátima Pacheco. E às 15h, ocorrerá uma reunião com a Secretaria de Educação do Município de Adamantina e destores das instituições municipais com a coordenação da psicoeducadora Denise Freire e Fátima Pacheco.

A XXI Semana da Justiça pela Paz em Casa em Adamantina é, organizada pela juíza de Direito Dra. Ruth Duarte Menegatti em conjunto com a psicoeducadora Denise Freire e a dirigente regional de ensino Irmes Mary Mattara.