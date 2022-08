Mais de 2.000 kg de drogas são encontrados em “carga de sucata”

Por volta de 8h15 deste sábado (13), foi registrado um acidente com vítima na Rodovia Comandante João Ribeiro de Barros, SP-294, Km. 646+900, no município de Dracena.

Segundo informações obtidas no local pela reportagem, uma mulher de 25 anos, moradora de Junqueirópolis, conduzia um veículo Celta, placas Mercosul, no sentido à Dracena, quando por motivos a serem apurados, perdeu o controle da direção, cruzou a pista e capotou além do acostamento. (Local com 4 pistas). Ela vinha a trabalho em uma loja de Móveis.

Informações a serem confirmadas, é que possivelmente ela tenha sido fechada por uma caminhonete que se evadiu do local.

A condutora que estava sozinha no veículo, foi socorrida com ferimentos na cabeça ao Pronto Atendimento Municipal de Dracena, por uma Unidade de Resgate do Corpo de Bombeiros.

A Polícia Militar Base Operacional de Adamantina, Funcionários da Concessionária Eixo e Perícia Técnica compareceram ao local para os devidos procedimentos.