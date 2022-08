Rapaz é assassinado com golpes de facão dentro de Santa Casa

“Os intelectuais têm condições de denunciar as mentiras dos governos e de analisar suas ações, suas causas e suas intenções escondidas. É responsabilidade dos intelectuais dizer a verdade e denunciar as mentiras.”

( Noam Chomsky / http://kdfrases.com)

Sérgio Barbosa (*)

Neste cenário um tanto quanto complicado para todos os lados de um mesmo lado, ainda mais em TERRAS PROVINCIANAS, tudo pode ocorrer de um momento para outro, ainda, sem mais e com muito menos…

O que não se pode deixar de lado é o tal do SENSO COMUM que predomina neste TEMPO NOVO TEMPO, tendo em vista as MEDIAÇÕES patrocinadas pelos famigerados FAKE NEWS e ponto quase final…

Porém, não tem como ficar distante dos DESENCONTROS do PODER PÚBLICO frente as demandas da COMUNIDADE desta PROVÍNCIA DO FAZ DE CONTA, haja vista que o PODER está sempre com o PODER pelo PODER…

A maioria continua seguindo o BERRANTE do COISO com suas COISAS, todavia, espera-se nos próximos meses com as IDAS e VINDAS da CAMAPNHA ELEITORAL, muitas DÚVIDAS sejam esclarecidas sobre isto e mais aquilo…

Também, as denominadas ORGANIZAÇÕES que desenvolvem atividades no MERCADO, buscam entrarem em CONEXÃO com as NOVAS TECNOLOGIAS para que os FINS justifiquem os MEIOS e assim por diante…

O pensado contemporâneo norte-americano, NOAM CHOMSKY, pesquisador de renome internacional em diversas áreas, tendo em vista a importância do pensamento deste autor para a reflexão teórica-crítica frente aos desencontros patrocinados pelo poder econômico em nível mundial, apresenta e justifica por meio da proposta denominada de “CONSENSO FABRICADO” tudo aquilo que uma maioria escolhe por causa disto ou daquilo…

Portanto, cada qual faz as suas escolhas neste novo tempo que se chama hoje, ainda mais quando o “canto da sereia” esteve mais do que presente em todas as etapas deste ou daquela CAMPANHA no passado de uma PROVÍNCIA DO FAZ DE CONTA…

Entretanto, A CÉSAR O QUE É DE CÉSAR neste CENÁRIO um tanto quanto complicado por causa da PANDEMIA, porém, tudo indica que muita ÁGUA, ainda, vai passar pode debaixo desta PONTE, entretanto, deve-se considerar se a tal PONTE vai existir até o outro TEMPO DESTE TEMPO…

Ainda, a “crise” se faz presente em todas as áreas em nível GLOCAL, ou seja, do GLOBAL para o LOCAL, desta forma, a PROVÍNCIA DO FAZ DE CONTA continua neste MEIO CAÓTICO em nível nacional, ainda, considerando que se VOCÊ PENSAR QUE TÁ RUIM, PODE PIORAR daqui pra frente…

QUEM SOBREVIVER VAI SABER…

____________________________

(*) jornalista diplomado e professor universitário.

e-mail: [email protected]