GOLD CARD o maior clube de vantagens da região

A Via Maso que conta com lojas em Lucélia e Adamantina, deu mais um passo importante na noite de 28 de julho lançando a sua própria “etiqueta” de grife com peças exclusivas.

O coquetel de lançamento ocorreu em Adamantina com a participação maciça de clientes e convidados que puderam celebrar junto aos empresários Jessé Farias e Francisco Maso e seus colaboradores.

Para a realização deste antigo sonho dos empresários, inicialmente foi patenteada a marca Via Maso, logo quando do início das atividades da empresa em 2018 e agora após a criação toda realizada pela empresa, depois de firmarem parceria com uma conceituada fábrica do sul do Paraná, ela foi estampada e agora fará parte do look de homens de todos os estilos.

As peças com altíssima qualidade e preço justo se distribuem entre ternos, paletós, camisas, camisetas, polos, carteiras em couro, cintos tradicionais e em “lona de lycra”.

“Foi um momento de muita emoção e alegria, agradecemos cada participante e convidamos a população de Adamantina e região para tomar um café e conhecer mais essa novidade”, convidaram Jessé Farias e Francisco Maso.