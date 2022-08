EMEF Profª Teruyo Kikuta recebe melhorias

As obras de reforma e adequação do prédio que abrigará o futuro Museu e Arquivo Histórico Municipal foram iniciadas no mês de março deste ano. Após a realização do processo licitatório (nº 13/2022) que teve como vencedora a empresa Yasmim Moreira Santos Construtora Ltda, de Avanhandava/SP.

O contrato original foi assinado no valor de R$ 193.418,60, subsidiado com recursos do MIT (Município de Interesse Turístico). No entanto, nesta semana a Prefeitura de Adamantina publicou na imprensa local o Extrato do Termo de Aditamento nº 94/2022 para mudança da quantia a ser paga para a empreiteira.

“Fica acrescido o valor de a R$ 47.210,44, alterando, assim, o valor contratual para R$ 240.629,04”, diz o documento.

O prazo de vigência do contrato, porém, permanece o mesmo, ou seja, válido até 13 de março de 2023 para que a empresa execute e entregue todas as obras concluídas.

O prédio que abrigará o Museu era sede da Igreja Budista de Adamantina e foi destinado ao Município pela Colônia Japonesa por meio da Acrea (Associação Cultural, Recreativa e Esportiva de Adamantina).

Dentre as melhorias previstas estão a reforma completa do imóvel, bem como a adequação da acessibilidade que atenderá as necessidades para implantação do Museu.

As obras já têm mais de 50% dos serviços executados, como a substituição do forro, do piso cerâmico e azulejo nas áreas molhadas, de acordo com informação da Prefeitura ao Folha Regional. Ainda serão promovidas a troca de toda a parte elétrica, instalação de esquadrias em vidro temperado, acessibilidade e pintura do prédio.