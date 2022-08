Vereador indica que Prefeitura e UniFAI passem a fazer notificações pessoais para convocados de concursos

A Pró-Reitoria de Extensão (ProExt) do Centro Universitário de Adamantina (UniFAI) divulgou na última sexta-feira, 5, a lista de classificados para a Semifinal do I The Voice UniFAI, um dos concursos culturais promovidos pela ProExt em comemoração aos 54 anos da Instituição de Ensino.

Serão dois dias de realização do evento no Auditório Miguel Reale, Câmpus II (Av. Francisco Bellusci, nº 1.000). Nesta sexta-feira, 12, às 19h30, haverá a Semifinal, com 30 candidatos selecionados pela comissão julgadora, e sábado, 13, às 14 horas, ocorrerá a Final com a participação de cinco candidatos.

Aberto ao público externo, o concurso musical oferece a premiação de R$ 5 mil para a primeira colocação. De acordo com a pró-reitora de Extensão, Prof.ª Dra. Liliana Martos Nicoletti Tóffoli, o envolvimento da comunidade será extremamente importante para o evento e para a visibilidade da instituição.

“Nosso objetivo maior é integrar a UniFAI com a comunidade e evidenciar talentos da música, mostrando a cultura regional”, afirma.