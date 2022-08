Novotec Expresso está com inscrições abertas

Formar crianças com hábitos alimentares saudáveis. Esse é o objetivo da Secretaria de Educação, por meio do Departamento de Alimentação Escolar. Para isso, os alunos que estão matriculados na educação básica do município têm uma alimentação diferenciada.

De acordo com a nutricionista do município, Aline Bassoli dos Santos, todas as unidades escolares do município já se adequaram à resolução de nº6 de 8 de maio de 2020 que trata sobre a alimentação escolar de todos os estudantes no âmbito do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE).

Ela explica que a principal mudança diz respeito a alimentação das crianças que tem de 0 a 3 anos, pois nenhuma delas tem acesso nas EMEIS CICLO I (creches) a alimentos ultraprocessados e a adição de açúcar, mel e adoçante nas preparações culinárias e bebidas.

Além disso, Aline ainda pontua que estudos apontam um aumento no consumo de alimentos ultraprocessados pelas crianças e associa o seu consumo a prevalência de sobrepeso e obesidade, entre outras doenças.

“Essa medida é relevante, pois a escola é um ambiente promotor de saúde para os alunos, contribuindo assim na formação de bons hábitos alimentares, visando garantir a segurança alimentar e nutricional, com acesso de forma igualitária, respeitando as diferenças entre idades e condições de saúde dos alunos que necessitem de atenção específica e aqueles que se encontrem em vulnerabilidade social”, afirma.

A nutricionista ainda explica que para os alunos das demais faixas etárias, a retirada do açúcar tem sido feita de forma gradativa bem como a diminuição dos alimentos processados.

“É necessário todo o cuidado para fornecer uma alimentação adequada e de qualidade, compreendendo o uso de alimentos variados, seguros, contribuindo para o crescimento e o desenvolvimento dos alunos. O cardápio é composto por arroz, feijão, carnes, hortaliças e frutas. Os legumes, verduras, frutas, leite e derivados são oriundos da Agricultura Familiar com o objetivo de incentivar os produtores rurais do município e região. A alimentação escolar recebe produtos orgânicos como tomate, abóbora, batata doce, entre outros ”, expõe.

Para a alimentação escolar ser fornecida aos alunos é necessária ainda a aquisição de alimentos de qualidade, merendeiras para o preparo, nutricionista, entre outros profissionais, instalações físicas com equipamentos e materiais.

“Toda mudança se faz necessário adaptações, tempo, persistência e união de todos envolvidos, pois com essa proposta iremos construir hábitos alimentares saudáveis desde a infância, de modo a evitar problemas futuros!”, finaliza.