Semana Jurídica promove Roda de Conversa com egressos da UniFAI em comemoração ao Jubileu de Prata

Um evento com formato diferente será promovido pelo curso de Direito, em parceria com a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) de Adamantina, a fim de celebrar seus 25 anos de instalação no Centro Universitário de Adamantina (UniFAI). A Semana Jurídica, de 8 a 11 de agosto, irá receber egressos e egressas para uma Roda de Conversa com os estudantes e público externo. Aberto à comunidade jurídica regional, o bate-papo será a partir das 19h30 no auditório Miguel Reale, Câmpus II.

Por noite serão recebidos três convidados, das mais variadas áreas do Direito. Conforme o coordenador do curso, Prof. Me. Igor Terraz Pinto, o formato da Semana Jurídica visa homenagear alunos e professores do curso, no que será o 1º Colóquio de Direito da UniFAI.

“É uma forma que encontramos de celebrar nosso Jubileu de Prata, comemorado em 2020, mas em razão das medidas restritivas do início da pandemia, faremos nesta oportunidade”, explica.

A Roda de Conversa pretende promover o diálogo sobre as experiências dos convidados enquanto estudantes e profissionais e uma oportunidade para responder perguntas do público.

“Haverá professores, coachings, palestrantes, membros do Tribunal de Ética, membro do Conselho de Prerrogativas da OAB, procuradores do município, procuradores de Câmara Municipal, presidente da OAB, promotor de justiça, juiz de direito, diretora de Cartório Eleitoral, diretora de Cartório de Registro de Imóveis. É um grupo bem heterogêneo que representa aquilo que a gente busca no curso de Direito: abrir opções aos profissionais da área”, finaliza.

A Semana Jurídica conta com a parceria da OAB de Adamantina e da Associação dos Advogados de São Paulo (AASP) e o incentivo do Poder Judiciário, Ministério Público, Polícia Civil, Polícia Militar, Câmara Municipal e Prefeitura local.