Motorista embriagado atropela e mata jovens que trocavam pneu em acostamento de rodovia

Segundo informações da Polícia Rodoviária, as vítimas, João Felipe Rodrigues da Cruz, de 19 anos e que era o motorista do carro, e Eminem Matheus Mariotin da Silva, de 18, estavam no acostamento, trocando o pneu que havia furado, quando foram atingidas por um veículo que seguia sentido capital-interior.

Eminem morreu no local e João Felipe chegou a ser socorrido, mas morreu no hospital. Ainda segundo as informações da ocorrência, o motorista do carro que atropelou as vítimas passou por teste do bafômetro apontou que ele estava embriagado. Ele foi abordado cerca de 300 metros do local do acidente.