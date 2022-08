Márcio Barreto é o quarto candidato de Adamantina a deputado estadual

Vaga foi confirmada pelo PDT na noite de ontem (4)

Na última quinta-feira (4) ocorreu a convenção do PDT (Partido Democrático Trabalhista) de São Paulo, no Palácio do Trabalhador, na capital paulista, que definiu os candidatos da legenda para os cargos de governador de SP, deputados estaduais, deputados federais e senadores, uma vez que já terá Ciro Gomes na disputa para a Presidência da República nas Eleições 2022.



Na ocasião, o empresário e especialista em Marketing Mercadológico, Márcio Barreto teve a sua candidatura à Assembleia Legislativa confirmada pelo partido para o pleito deste ano, que será no dia 2 de outubro (1º turno).



Em Adamantina, o novo candidato a deputado estadual já teve empresas na área da Comunicação – como jornal, revista e agência de publicidade –, bem como nos segmentos de restaurante e hotelaria, agora, no entanto, atua no setor imobiliário. E é a primeira vez que disputará um cargo eletivo.





“A nossa candidatura foi confirmada. Então, oficialmente somos candidato pelo PDT de São Paulo, com muita honra e orgulho. Quero trabalhar para defender principalmente as causas sociais, pela saúde, pela educação e pela geração de empregos ao povo paulista, da nossa e demais regiões do Oeste paulista”, disse em vídeo publicado nas redes sociais logo após a convenção.



Além de Márcio, a Cidade Joia conta com outros três concorrentes ao cargo de deputado estadual cujas candidaturas também já foram confirmadas pelos respectivos partidos: o servidor público municipal e médico veterinário Marcos Lama (MDB); o advogado Hélio Vieira Malheiros Júnior (União Brasil); e o professor, supervisor regional de ensino e vereador Hélio Santos (PP).



Os registros das candidaturas Junto à Justiça Eleitoral devem ser feitos pelas legendas até o próximo dia 15 de agosto. E a campanha eleitoral tem início no dia 16.