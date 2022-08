Inscrições para o concurso da Prefeitura de Adamantina estarão abertas a partir de segunda-feira (8)

Durante o mês de agosto, é comemorado o Mês da 1ª Infância. Devido a isso, a Secretaria de Assistência Social, por meio do Programa Criança Feliz, preparou uma programação especial voltada ao público-alvo que contempla gestantes, crianças de 0 a três anos e as mães.

No sábado (6), será realizado o Dia do Mamaço na Praça Élio Micheloni a partir das 9h. A ação ocorre em parceria com o Grupo de Apoio Materno-Infantil (GAMI) com o objetivo de reforçar a importância da amamentação.

Já no dia 9 será realizada uma reunião com os visitadores que atuam no Programa Criança Feliz com os educadores das escolas municipais e com os agentes comunitários. O encontro visa fortalecer a parceria no desenvolvimento das ações.

No dia 11, mais um encontro será realizado. Desta vez, será com os representantes do comitê gestor do Programa Criança Feliz que contempla integrante de diferentes secretarias. A reunião tem como foco reforçar as demandas recebidas e o atendimento ao público.

Nos dias 15 e 16 de agosto será comemorado o Dia das Gestante e Lactante no Centro Integrado de Saúde (CIS). A comemoração será em parceria com os profissionais da área da saúde que vão ministrar palestras sobre a importância dos cuidados durante a gestão.

No dia 17, será realizado um encontro intermunicipal no Anfiteatro Fernando Paloni. Estarão presentes os supervisores e os visitadores do Programa Criança Feliz da região.

A iniciativa visa promover o fortalecimento de vínculos entre setores e traçar estratégias para garantir o melhor atendimento às famílias que estão inseridas no Programa.

A última ação do mês acontece também no Anfiteatro Municipal Fernando Paloni. No dia 18 de agosto, às 19h30, será realizado o Lançamento do Plano Municipal da Primeira Infância. O plano consiste em atender todos os direitos da criança na 1ª infância.