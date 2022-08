CLÍNICA DE OLHOS DR. TAIRO HOSOUME com novo visual

Adamantina conta com uma loja exclusiva da Splash Piscinas que também atende todas as demais cidades da região.

A direção da empresa é do dinâmico e experiente José Luís, que junto com sua equipe de consultoras de vendas presta um atendimento de qualidade, voltado a esclarecer todas as dúvidas dos clientes na hora de instalar uma piscina nova, adquirir equipamentos ou na substituição da sua piscina antiga.

A Splash Piscinas conta com várias opções e modelos, cascatas e outros acessórios para você e sua família aproveitarem o que o produto oferece de melhor.

Realize o sonho da família! Faça um orçamento sem compromisso através do telefone: (18) 99723-3426 ou visite a loja na rua Carlos Pegoraro, 770 – Distrito Industrial em Adamantina.

A empresa entrega a sua piscina instalada e pronta para ser usada.