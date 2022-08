Dia de Campo promovido na APTA em Adamantina reúne mais de 200 produtores de 30 municípios

No sábado (30) aconteceu o encontro do líder Paysandu e o lanterna Remo E.C. no início do returno do Campeonato Interno do Jardim das Alamandas realizado na praça de Esportes do bairro.

Quem levou a melhor foi o Remo E.C., que surpreendeu com os gols marcados por Cafu, Toninho, Marcilio e Dill, goleando o adversário por 4 a 0. Mesmo com a vitória o Remo continua na lanterna da competição.

No outro jogo o América F.C. assumiu a liderança ao vencer com os gols de Ronaldo Lino e Batista por 2 a 1, a equipe do Cruzeiro, que marcou com Wilian Cowboy.

CLASSIFICAÇÃO

1° Lugar – América – 8, Paysandu – 7, Cruzeiro -4 e Remo- 3.

ARTILHEIROS

Gutinho (América) e Gabriel (Remo) – 4 (gols cada)

GOLEIRO MENOS VAZADO

Luiz Funileiro- (América)

Na foto, o experiente Cafu, jogador do Remo E.C.