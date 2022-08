Prefeitura de Adamantina encaminha projeto de lei para abertura de crédito adicional suplementar

Mais três municípios da região, que fazem parte da concessão da Energisa Sul-Sudeste, estão sendo beneficiados com melhorias na iluminação pública. Por meio do Projeto de Eficiência Energética (PEE), aprovado e regulamentado pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), a Energisa está investindo mais de R$ 940 mil na substituição de lâmpadas convencionais por luminárias de tecnologia led em pontos específicos de Adamantina, Álvares Machado e Presidente Epitácio.

Esses projetos de modernização do sistema de iluminação pública foram selecionados por meio da chamada pública e, além de beneficiar a comunidade, viabilizando ruas mais iluminadas que favorecem a segurança e bem-estar, também resultarão em economia de recursos para as prefeituras. Os serviços devem ser concluídos até o final de agosto e são executados por empresas especializadas em trabalhos de eficientização energética.

O coordenador de Eficiência Energética da Energisa, Thiago Peres de Oliveira, explica que a economia que tais projetos trazem aos cofres públicos se justifica principalmente pelo fato de que as novas luminárias de tecnologia LED possuem um ciclo de vida bem maior em relação aos sistemas convencionais que utilizam lâmpadas a vapor de sódio. “Isso evita a necessidade de substituir as lâmpadas constantemente, o que é um ganho financeiro muito importante para as prefeituras que conseguem administrar melhor os recursos de iluminação pública”.

Pontos de melhorias

Em Álvares Machado, a Energisa são cerca de R$ 140 mil aplicados na substituição de 102 lâmpadas, sendo contemplados trechos das ruas Fernando Costa, Barão do Rio Branco, Presidente Rosevelt, Padre Vicente Fontanete, Avenida das Américas, além das praças da Bandeira e C. J. Vereador Antônio Prado.

Com o investimento, espera-se uma economia anual de 112,93 MWh, quantidade suficiente para abastecer até 47 residências com consumo de 200kWh/mês quilowatts-hora/mês).

No município de Presidente Epitácio, a Energisa Sul-Sudeste vai investir aproximadamente R$ 400 mil na troca de 278 luminárias em pontos das avenidas Juliano F. de Lima, Presidente Vargas e Tibiriçá. A estimativa é trazer uma economia anual de 293,81 MWh para o município.

Outros R$ 400 mil serão destinados para o projeto de melhorias na iluminação pública de Adamantina, contemplando a troca de 297 lâmpadas em pontos específicos de 18 ruas e da Praça Euclides Romanini. Tais melhorias resultarão em uma economia anual de 282,65 MWh, o que daria para abastecer 117 residências por um mês.

Sobre a Energisa

