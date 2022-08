Carreta invade residência em Ibirarema

“Há três espécies de cérebros: uns entendem por si próprios; os outros discernem o que os primeiros entendem; e os terceiros não entendem nem por si próprios nem pelos outros; os primeiros são excelentíssimos; os segundos excelentes; e os terceiros totalmente inúteis.” (Maquiavel)

Sérgio Barbosa (*)

Faz algumas semanas que nas esquinas provincianas, bem como, neste ou naquele jornal ou site, ainda, nas denominadas REDES SOCIAIS, circularam este ou aquele nome como pré-candidato ao LEGISLATIVO ESTARUAL, ainda, neste cenário atual, assim, pelo menos TRÊS NOMES estão CONFIRMAADOS com suas respectivas LEGENDAS…

Entre os diversos nomes deste ou daquele Partido ou Grupo, pode-se registrar que quase sempre são os mesmos postulantes, entretanto, desta vez apareceram alguns nomes que são considerados “marinheiros de primeira viagem”, mesmo tendo experiência no Legislativo provinciano e outros desta ou daquela área do mercado…

Espero que neste meio tempo do tempo, ou seja, ainda, como diz o dito popular, “muita água vai passar por debaixo da ponte” em meio aos desencontros com as quase sempre “trocas nada simbólicas” patrocinadas pelo PODER COM O PODER EM BUSCA DO PODER…

Não se pode esquecer que nestas questões, ainda, quando envolve muitos interesses deste ou daquele grupo, também, não se pode esquecer aquela outra máxima dos ditos populares que afirma, a saber: QUEM ESTÁ DENTRO NÃO QUER SAIR E QUEM ESTÁ DO LADO DE FORA NÃO CONSEGUE ENTRAR…

Portanto, neste “BALAIO GERAL” do momento com alguns nomes interessados por causa disto ou daquilo, tudo pode acontecer sem mais e sem menos por meio disto ou daquilo em busca deste ou daquele interesse pessoal ou coletivo…

O momento é de ficar na BOCA DE ESPERA pra ver como as coisas vão rolar daqui pra frente nestas questões políticas, tendo em vista que pode aparecer de um momento para o outro algum nome que não estava nestas “bocas provincianas” para um APOIO e ponto quase final…

De um jeito ou de outro, entendo que este momento exige de todos e todas muitos olhares sobre um mesmo olhar frente ao cenário político em terras provincianas, tendo em vista que muitos se colocam acima do BEM E DO MAL, talvez, do BOM E DO MAU…

Outro detalhe a ser observado nestes desencontros que estão mais para os POLITIQUEIROS DE PLANTÃO na PROVÍNCIA do que para o fortalecimento dos objetivos em busca do BEM COMUM para a comunidade provinciana…

De um jeito ou de outro, talvez uma opção seja aquela de FICAR EM CIMA DO MURO, se bem que a maioria acaba ficando EMBAIXO ou DE LADO DESTE MURO, talvez, esperando aquele “algo mais” que pode sair de um lado ou de outro…

São muitas as histórias do passado que acabam voltando neste presente na POLÍTICA PROVINCIANA, entretanto, cada eleitor/a deve saber escolher o seu lado nas próximas eleições para os isto e mais aquilo, ainda, sem mais e com muito menos em tempo de DESGOVERNO BOZZONARO com seus COISOS com COISAS…

Portanto, se faz necessário estar em sintonia com as manifestações patrocinadas pelas REDES SOCIAIS neste ou naquele CANDIDATO/A, tendo em vista que as MENTES MEDÍOCRES continuam seguindo o BERRANTE nesta PROVÍNCIA DO FAZ DE CONTA…

QUEM SOBREVIVER VAI VIVER…

__________________________________

(*) Jornalista Diplomado e professor universitário.

e-mail: [email protected]