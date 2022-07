Homem que estava internado na Santa Casa de Adamantina é preso pela Polícia Militar

No final da manhã desta sexta-feira (29), pouco depois das 11h, a Polícia Militar em Adamantina recebeu informações da equipe de serviço pelo município de Lucélia, de que um homem de 51 anos estaria internado na Santa Casa de Adamantina tendo um mandado de prisão expedido pela Justiça, em seu desfavor.

Conforme divulgou a PM na noite desta sexta-feira, o policiamento confirmou o mandado de prisão em aberto com pena a cumprir de um ano e dois meses. Com isso, no hospital, o homem foi cientificado da medida e recebeu voz de prisão.

Ele permaneceu internado sob escolta policial. Os encaminhamentos foram apresentados pela PM à Polícia Civil.