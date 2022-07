Vereador questiona fiscalização contra poluição sonora e do ar

A diretoria de Amigos da ADPM (Associação Desportiva Policia Militar Regional de Adamantina) em parceria com a Selar (Secretaria de Esportes, Lazer e Recreação), definiu com Luciano Netto, voluntário e coordenador do evento esportivo as 16 equipes que estarão em busca do título do 5º Torneio Aberto da ‘Independência’ de Futebol Médio.

A tradicional competição esportiva será realizada este ano em dois dias 4 e 7 de setembro, na praça esportiva do Clube.

EQUIPES

As equipes que confirmaram participação são as seguintes: Vila Freitas, Portuguesa, Eletro Liz /Flórida Paulista, PSG/Jardim Adamantina, Vila Jamil, Bela Vista F.C., S.C. Benê, Adamantina City, Hookah Valem, Mario Covas, Parque Iguaçu, Athletico Grill, C.A. do Morro/ Lucélia, Os Quaiados F.C., Andradina F.C. e Zona Sul F.C.

COMUNICADO

Luciano Netto comunica aos dirigentes que a taxa das inscrições deverá ser paga no dia da reunião que irá fazer para elaboração da tabela no dia 15 de agosto ás 20h00 no salão de evento do clube da ADPM.

PREMIAÇÃO

Haverá premiações com troféus para as equipes melhores classificadas, melhor goleiro e artilheiro, além do prêmio surpresa. No local, terá completo serviço de bar e som ambiente.

PROIBIDO

Os organizadores comunicam que nos dias do evento esportivo estará proibido entrar com veículos no clube com culer ou caixas de isopor de cerveja. Está sujeito a revista no veículo.

Na foto, os integrantes Ramazotti, Andrade e Fortunato da diretoria da ADPM.