Alamandas encerra o primeiro turno do Campeonato Interno

Na manhã de hoje (29), o secretário de saúde de Adamantina, Gustavo Taniguchi Rufino, foi referendado como novo membro do Conselho Universitário (ConsU). Ele representa o Poder Executivo nas decisões tomadas pelo órgão.

De acordo com informações publicadas no site da UNiFAI, as atribuições dos membros do ConsU são: avaliar e acompanhar o planejamento, as diretrizes e as políticas gerais do Centro Universitário, deliberar sobre as normas gerais de seu funcionamento, sobre alterações do Estatuto, do Regimento Geral da UniFAI e aprovar os regulamentos das unidades acadêmicas.