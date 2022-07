Administração e Ciências Contábeis da UniFAI realizam Ciclo Acadêmico de 1º a 3 de agosto

Os cursos de Administração e Ciências Contábeis do Centro Universitário de Adamantina (UniFAI) promovem o XXVII Ciclo Acadêmico de Gestão Empresarial de 1 a 3 de agosto. Com início às 19h30, as palestras serão realizadas no auditório do Bloco V, Câmpus II.

De acordo com o coordenador dos cursos de Administração e Ciências Contábeis, Prof. Dr. Jurandir Savi, as palestras são voltadas a estudantes do curso, profissionais da área e comunidade em geral interessada nas temáticas.

Programação

Na segunda-feira, 1º de agosto, o tema será “Jovens contadores conectados com a tecnologia”, ministrado pela delegada do Conselho Regional de Contabilidade do Estado de São Paulo (CRC-SP) em Penápolis, Prof.ª Patricia Reis Sampaio.

Terça-feira, dia 2, o público contará com a palestra “Profissão da Administração e o CRA”, abordada pelo representante do Conselho Regional de Administração de São Paulo (CRA-SP) em Adamantina, Gustavo Montagnoli.

No encerramento, dia 3, o palestrante Anderson Pereira, graduado em Ciências Econômicas pela UniFAI, pós-graduado em Gestão de Negócio, Relacionamento de Conflitos e Planejamento Econômico pela Faculdade Reges de Dracena, apresentará sobre “Como lidar com a ansiedade”.