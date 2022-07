Convites para almoço que integra a Cavalgada do Bem começam a ser vendidos

A 30ª Feira do Verde e Exposição Agropecuária, Comercial e Industrial de Adamantina será realizada de 30 de agosto a 4 de setembro

Depois de dois anos de pandemia e com a necessidade da manutenção do distanciamento social e das aglomerações, as festas precisaram ser canceladas e, entre elas, a ExpoVerde.

Contudo, devido ao cenário epidemiológico do município e de encontro com o desejo da população que está ansiosa pela retomada na participação dos eventos, a Comissão Organizadora da ExpoVerde 2022 definiu que a festa vai ganhar mais um dia.

Sendo assim, ao invés de começar no dia 31 de agosto como divulgado anteriormente, a 30ª edição da feira do verde terá início no dia 30 de agosto e encerramento no dia 04 de setembro. De acordo com o presidente, Gustavo Taniguchi Rufino, a grade foi ampliada visando oferecer mais um dia de lazer, bem como fortalecer os negócios que acontecerão no comércio, a geração de emprego e de levar entretenimento à população.

“Todos os nossos espaços estão praticamente vendidos e atendendo a pedidos de diversos setores optamos por aumentar a festa em mais um dia, pois é uma oportunidade não só para quem estará vendendo como também para a população que vem prestigiar e se divertir”, assegura.

Conforme o vice-presidente da festa, os expositores já confirmados são de Adamantina, Presidente Prudente, Araçatuba, Tupã, Marília, Americana, Herculândia, Iacri, Pacaembú, entre outras.

“Para estimular o comércio, a comissão isentou a taxa praticada dentro do espaço verde, para atrair novos expositores e com isso superar as expectativas dos visitantes”, assegura.

Entre as principais espécies que serão comercializadas estão as ornamentais de pequeno porte, de médio porte e de grande porte. “Também estarão disponíveis vasos em geral, bem como todos os insumos para o plantio e a manutenção das plantas”, explica.

A ExpoVerde ainda terá feira de grandes animais no Pavilhão do Agronegócio. A expectativa é que sejam expostos aproximadamente 60 animais entre bovinos e ovinos machos e fêmeas no Pavilhão do Agronegócio. Este ano, a Associação Brasileira de Criadores ZEBU (ABCZ) também confirmou presença.