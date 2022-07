Pré-candidatos a deputado Reinaldo Alguz e Tânia Fruchi se reúnem com a imprensa em Adamantina

O deputado federal Alexandre Padilha (PT-SP) participará nesta quarta-feira, dia 27 de julho, de uma série de atividades pela região Nova Alta Paulista.

No itinerário programado estão nove cidades: Paulicéia, Dracena, Junqueirópolis, Pacaembu, Flórida Paulista, Mariápolis, ADAMANTINA, Salmourão e Herculândia.

Na agenda, o parlamentar marcará presença em reuniões para ouvir as demandas dos munícipes e debater soluções para melhorias da vida da população, dialogará com autoridades públicas, visitará câmaras municipais e integrará plenárias com lideranças locais.

Em Adamantina está prevista a chegada do deputado às 17h00 quando concederá entrevista a Radio Brasil e se encontrará com lideranças políticas.

Grande defensor do SUS (Sistema Único de Saúde), Padilha é responsável por articular repasses por meio de emendas parlamentares como deputado federal (somente neste ano, as cidades de Pacaembu, Paulicéia e Salmourão foram beneficiadas com R$100 mil cada para o Custeio de Serviços da Atenção Básica em Saúde) e Parapuã recebeu uma nova ambulância totalmente equipada com kits para remoção (maca, colares, pranchas, cintos, cadeira de rodas), que está sendo utilizada para o transporte ou prestação de primeiros socorros a doentes e feridos na cidade e para viagens à unidades hospitalares de municípios vizinhos e de outras regiões.

Alexandre Padilha tem uma relação de muita proximidade e carinho com o povo da região da Nova Alta Paulista, tanto que em sua atuação à frente do Ministério da Saúde (2011 a 2014) garantiu nestas nove cidades, 18 vagas de profissionais do Programa Mais Médicos, viabilizou a liberação de verbas para a área da Saúde, bem como contribuiu para que aproximadamente 40 mil pessoas fossem beneficiadas com medicamentos gratuitos para hipertensão, diabetes e asma no município, por meio do Programa Saúde Não Tem Preço, e cerca de 17 mil pessoas usuárias de medicamentos com desconto em mais de 60 farmácias populares criadas desde os Governos Lula e Dilma (2003-2016) na região. Além da construção, reforma e ampliação de 24 postos de saúde, a implantação de 1 CEO (Centro de Especialidades Odontológicas), a atuação de 29 equipes da Saúde da Família e 10 equipes de Saúde Bucal do Programa Brasil Sorridente.

Confira a agenda completa do deputado federal Alexandre Padilha nas nove cidades:

27/07/2022 (quarta-feira)

PAULICÉIA

Horário: 8h

Visita à Câmara Municipal

Av. Paulista, 2260 – Centro

DRACENA

Horário: 9h40

Encontro com Lideranças

Rua Castro Alves, 398 – Jardim Europa

JUNQUEIRÓPOLIS

Horário: 11h

Visita à Câmara Municipal

Rua São Salvador, 1155 – Centro

PACAEMBU

Horário: 12h20

Visita à Prefeitura Municipal

Avenida José Galdino dos Santos, 967 – Centro

FLÓRIDA PAULISTA

Horário: 14h

Visita e entrevista para o Jornal Folha Regional

Av. Pres. Vargas, 247 – Centro

MARIÁPOLIS

Horário: 15h30

Visita à Câmara Municipal

Av. Pref. Joaquim da Costa e Silva, 335 – Centro

ADAMANTINA

Horário: 17h

Visita e entrevista para a Rádio Brasil

Al. Armando Salles de Oliveira, 575 – Centro

SALMOURÃO

Horário: 18h30

Encontro com Lideranças

Rua Raposo Tavares, 127 – Centro

HERCULÂNDIA

Horário: 20h30

Visita ao Hospital Beneficente São José

Rua Dom Pedro II, 162 – Centro

SOBRE ALEXANDRE PADILHA

Alexandre Padilha é médico infectologista, professor universitário e deputado federal (PT-SP). Foi Ministro da Coordenação Política no Governo Lula, da Saúde no Governo Dilma Rousseff e Secretário de Saúde na Gestão Fernando Haddad, na cidade de São Paulo.

Em sua atuação como ministro da Saúde, Alexandre Padilha promoveu uma verdadeira revolução na área que trouxe mais qualidade de vida e atendimento humanizado para toda a população com a criação do Programa Mais Médicos e do Programa Brasil Sorridente; a construção de UPAs (Unidades de Pronto Atendimento); a implantação de unidades da Farmácia Popular, com medicamentos mais baratos e acessíveis para o povo; o projeto da Rede Cegonha, um marco da atenção humanizada para pessoas grávidas; recursos para aquisição de equipamentos e reformas nos hospitais e postos de saúde, além da ampliação das equipes de Saúde da Família e valorização dos profissionais da área.