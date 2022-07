Justiça de Marília rejeita ação contra prefeito e secretário

O Governo do Estado deve publicar na edição do Diário Oficial desta quarta-feira (27) a homologação do resultado da licitação para a construção do novo prédio do Hospital Materno Infantil da Faculdade de Medicina de Marília (Famema).

“Era para ter ocorrido hoje [terça-feira], mas não houve tempo hábil para a publicação. Não recebemos contestação referente ao resultado da licitação. O trâmite será: homologação no Diário Oficial, seguida da convocação da empresa vencedora para a assinatura do contrato. Assinado o contrato, publicamos e emitimos a nota de serviço. A partir daí, a empresa tem cinco dias para iniciar a obra e o prazo de dois anos para a entrega do projeto”, afirma a assessoria do HC/Famema.

O Consórcio Maravilha, através das empresas Incorplan com sede em São Paulo e Sian Engenharia de Salvador/BA, foi o vencedor da licitação. O investimento feito na obra deve ser R$ 57.397.253,74.

Conforme o HC, o novo hospital será construído ao lado da entrada do Pronto-Socorro Adulto do Hospital das Clínicas, onde hoje fica o setor administrativo – com acesso pela rua Nelson Severino Zambon. O projeto vai viabilizar a unificação das unidades hospitalares.

As obras devem ser concluídas em dois anos. Serão cinco andares, sendo 13 mil metros quadrados de área, com pronto-socorro infantil, sala de aula para as crianças em internação, enfermaria, centro cirúrgico, unidades de terapia intensiva neonatal, infantil e adulto, com equipamentos e mobiliários novos.