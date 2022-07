Programa Gratuito “Comércio de Adamantina” está com inscrições abertas

Com o objetivo de deixar a cidade visualmente mais bonita e atrativa, a Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente (SAAMA) vem executando o plantio de mudas de diferentes espécies nos espaços públicos.

Contudo, a pasta vem sofrendo com o roubo das mudas que são plantadas nos canteiros. De acordo com a SAAMA, apenas no primeiro final de semana do plantio de vincas na Praça Élio Micheloni, foram roubadas mais de 70 mudas.

A prática se estende ainda a outros locais como a Praça Basílio (próxima ao “Pontilhão do Cristo”) e, em especial, nos canteiros da Avenida Antonio Tiveron.

O Artigo 49 da Lei Federal nº9.605/1998, diz que “Destruir, danificar, lesar ou maltratar, por qualquer modo ou meio, plantas de ornamentação de logradouros públicos ou em propriedade privada alheia:

Pena – detenção, de três meses a um ano, ou multa, ou ambas as penas cumulativamente. Parágrafo único. No crime culposo, a pena é de um a seis meses, ou multa”.

As pessoas chegam a andar sobre os canteiros, matando, assim, as mudinhas que estão por nascer.

“Se cada um que passar pela rua pegar uma mudinha, não vai sobrar nada. É respeito e empatia com quem está plantando e com os demais munícipes que têm o direito a desfrutar de um ambiente bonito e agradável”, afirma o secretário da pasta, Thiago Benetão.

O secretário pede a ajuda da população no cuidado com as áreas. “Estamos trabalhando todos os dias no plantio das mudas, mas se a população não colaborar, não conseguiremos avançar. Por isso, denuncie, pois é crime!”, finaliza.