OAB arrecada agasalhos e cobertores para doar à instituições beneficentes

A iniciativa da Prefeitura de Adamantina que visa levar lazer, cidadania e cultura aos moradores de diferentes bairros chega ao Conjunto Habitacional Mário Covas.

Sábado, 30 de julho, a partir das 9h, será realizada mais uma edição do Meu Bairro em Ação.

Além dos moradores do Mário Covas, a ação se estende ao Parque Itapuã, Jardim Alamandas e Acácias, Residencial San Miguel, Parque dos Pássaros, Residencial Barcelona, Residencial Califórnia, Eldorado I e II, monte Alegre, Portugal I e II, Vila Joaquina e Residencial Juliano.

A cidade foi dividida em 7 setores, conforme as cores do arco-íris e a iniciativa já foi realizada no Jardim Brasil, no Parque do Sol e no Jardim Adamantina.

O Projeto Meu Bairro em Ação é uma parceria entre as secretarias de Cultura e Turismo; Esportes, Lazer e Recreação; Assistência Social; Fundo Social de Solidariedade.

O setor amarelo será o próximo contemplado com a ação no dia 27 de agosto no Centro Comunitário do Jardim Bela Vista para os moradores do Jardim Bela Vista, Jardim dos Poetas, Residencial Montagnoli Residencial Itália I e II, Jardim Dos Bandeirantes e Estância Dorigo I e II.