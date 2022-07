ExpoVerde 2022 terá aproximadamente 60 mil mudas para venda durante os 5 dias de festa

O profissional da Psicologia atua no diagnóstico, prevenção e tratamento de transtornos mentais ou de personalidade e nos distúrbios emocionais. /

Pode exercer a orientação educacional que envolve os processos de aprendizagem e a orientação profissional; atuar no estudo do comportamento do consumidor para o marketing de empresas e agências de publicidade; na educação e habilitação para o trânsito; na orientação de carreiras e de atletas e em intervenções nas áreas de saúde e social junto à comunidade, com ações que englobam práticas de cunho biopsicossociais.

A atuação do profissional ocorre em clínicas, hospitais, postos de saúde, escolas, área jurídica, CRAS, CREAS, CAPS, ONGs, prefeituras, universidades, centros de atendimentos a crianças e adolescentes, instituições de longa permanência, esporte, trânsito, penitenciárias, empresas públicas ou privadas (na gestão de Recursos Humanos), área acadêmica, entre outras.

O curso

No Centro Universitário de Adamantina (UniFAI), a duração do curso de bacharelado em Psicologia é de quatro anos no turno integral ou cinco anos no período noturno.

“O curso de Psicologia da UniFAI é um curso tradicional com mais de 20 turmas formadas. Nosso corpo docente é composto por mestres e doutores. Ofertamos estágios em quatro áreas: Educacional, Trabalho, Institucional/Social e Clínica. Temos um Núcleo de Psicologia (NUPFAI) estruturado para receber os estagiários, alunos, docentes e a comunidade”, explica a coordenadora do curso, Prof.ª Dra. Thaisa Angelica Deo da Silva Bereta.

O NUPFAI está localizado na Rua Fioravante Spósito, n° 115, centro de Adamantina/SP, e o telefone é o (18) 3521-2819.

O curso de Psicologia tem vagas disponíveis no Vestibular de Inverno 2022 – Vagas Remanescentes. O processo consiste na análise de Histórico Escolar e/ou notas do ENEM. As inscrições são gratuitas pelo hotsite.