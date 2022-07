Adamantina vai ganhar sua primeira locadora de veículos

Adamantina vai ganhar em breve a sua primeira locadora de veículos que terá como sede um prédio já locado na avenida Marechal Castelo Branco, na entrada da Cidade Joia.

A Alta Paulista de Lucélia, comandada pelo renomado empresário Waldir Baessa, acaba de anunciar a sua chegada em Adamantina para ficar ainda mais próxima da população e dos vários clientes que já são atendidos na Capital da Amizade.

Em conversa com a reportagem do jornal Folha Regional, Waldir Baessa destacou que a instalação da Alta Paulista em Adamantina está próxima. “Estamos dando andamento em toda a documentação necessária, adequação do prédio e outros importantes detalhes que antecedem a nossa chegada em Adamantina”, revelou.

A empresa é conhecida regionalmente pela seriedade e o atendimento prestado aos clientes e agora amplia seus horizontes e o relacionamento comercial de sucesso com os adamantinenses.

Aguardem! Em breve Alta Paulista aluguel de veículos também em Adamantina!