Apta sedia o 1º Dia de Campo sobre Culturas de Inverno da Alta Paulista

Apesar de sofrer certa estabilização nas últimas semanas, devido às temperaturas mais baixas registradas, a escalada da Dengue no município continua. No último boletim divulgado na segunda-feira (18) pelo Departamento de Controle de Vetores da Secretaria Municipal de Saúde, até o dia 15 de julho, havia 608 adamantinenses aguardando resultado de exame para detectar a doença.

O levantamento revela também que a cidade tem confirmados nada menos que 764 casos positivos. Número extremamente superior aos anos anteriores.

Em entrevista concedia à TV Folha Regional, a chefe do Controle de Vetores, Francine de Brito Alves, afirmou que Adamantina já vive uma epidemia da doença. “Nós já estamos em uma epidemia de Dengue. A partir do momento que o município tem um acúmulo de casos confirmados, seja a partir de 50, se prevê de que haverá um ‘Bum’ de casos e tratamos como uma epidemia”.

Ainda de acordo com os números divulgados nesta semana, o município já contabilizou até então 1860 notificações suspeitas ou positivas. Se não bastasse a quantidade alarmante de casos confirmados, Adamantina teve neste ano 2 óbitos relacionados à Dengue.

As ações de combate ao mosquito Aedes Aegypti continuam em execução. Os agentes estão no Jardim Adamantina visitando todas as residências e provendo a intensificação que consiste em identificar e eliminar possíveis criadouros e orientar a população. Já o inseticida está sendo aplicado no Jardim Morada do Sol.

“Continuamos pedindo que a população permaneça atenta. Temos enfrentado um período de estiagem, mas ainda assim, os casos continuam sendo registrados no município”, afirma Francine. E também destaca que há falta do produto para fazer a nebulização. “Com o inseticida que temos disponível conseguiremos terminar o Morada do Sol, mas não temos previsão de quando receberemos mais, cabe ao Ministério da Saúde fazer o repasse para os estados e depois para os municípios”, explica.