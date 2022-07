Rapaz de 20 anos morre após colidir na traseira de caminhão na SP-284

“Em cada instante das nossas vidas temos um pé nos contos de fadas e o outro no abismo.” (Paulo Coelho)

Sérgio Barbosa (*)

ERA UMA VEZ aquela outra que não era tão BELA e muito menos ADORMECIDA, porém, faz alguns meses que está de volta um CLUBINHO, ainda, que estava um tanto quanto esquecido nos últimos anos daquele outro lado de um mesmo lado…

Ou seja, TROCARAM O MAQUINISTA, MAS O TREM DA ALEGRIA CONTINUA em nome disto e daquilo, porém, quem comanda agora são as LULUZETES, todavia, como sempre, QUEM SOBREVIVER VAI SABER…

Neste CENÁRIO que envolve os denominados CONTOS DE FADAS, se bem que pode ser, também, CONTOS DA CAROCHINHA, tendo em vista que parece que tudo naqueles lados continua do mesmo jeito que foi no outro tempo do tempo…

Mas, voltando as LULUZINHAS, entendo que o CENÁRIO continua sendo do FAZ DE CONTA em nome das FANTASIAS de que está tudo AZUL no REINO ENCANTADO de uma PROVÍNCIA DO FAZ DE CONTA…

Ainda bem que a BELA sumiu do mapa sem mais e sem menos, assim, pode ser que as LULUZETES ocupem este lugar ou lugares especiais, mas, tudo pode ocorrer daqui pra frente em nome dos interesses não tão comuns e ponto quase final…

O TEMPO continua cobrando RESULTADOS PRÁTICOS em todas as ORGANIZAÇÕES que atuam no MERCADO, ainda mais em tempo de DESGOVERNO BOZZONARO com seus COISOS COM COISAS…

Não se pode deixar de lado, as denominadas MENTES MEDÍOCRES que circulam nesta PROVÍNCIA DO FAZ DE CONTA, tendo em vista que as mesmas continuam seguindo o BERRANTE do COISO em nome dos seus COISOS…

Desta forma, entre LULUZETES PROVINCIANAS e outras SEREIAS que estão aqui ou ali nesta PROVÍNCIA DO FAZ DE CONTA, espera-se que CHAPEUZINHO VERMELHO (sic), talvez, seja melhor aparecer de AZUL, possa dar o AR DA GRAÇA com aquele CONDÃO MÁGICO do MERLIN…

Também, SE VOCÊ PENSA QUE TÁ RUIM, PODE PIORAR em todas as áreas do MERCADO, haja vista que até OUTUBRO tudo pode ocorrer nestas ÁGUAS TURBULENTAS patrocinadas pelos mesmos de sempre…

Espera-se que o MAQUINISTA possa assumir o COMANDO de um jeito ou de outro, caso contrário, além de ser um TREM DA ALEGRIA, pode se tornar DESGOVERNADO nestes TRILHOS SILENCIOSOS…

Em terra de BO.DO.QUIO PROVINCIANO, pode-se considerar que CADA UM SE VIRA COMO PODE, ainda mais com aqueles/as que eram PRÉ e agora são CANDIDATOS/AS em nome das suas BANDEIRAS um tanto quanto USADAS e MAL UTILIZADAS nestes últimos anos…

O MAR NÃO ESTÁ PRA PEIXE como diz o dito popular, porém, o TEMPO continua sendo o SENHOR DA RAZÃO como afirmou o pensador do passado…

(*) jornalista diplomado e professor universitário.

e-mail: [email protected]