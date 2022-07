Pró-Reitoria de Ensino organiza 2º Encontro Pedagógico para Docentes da UniFAI dia 27

O médico veterinário é o profissional responsável por cuidar da saúde de animais domésticos, selvagens e de rebanhos por meio de assistência clínica e cirúrgica, alimentação, prevenção de doenças e reprodução animal.

Outra área de atuação está relacionada com a saúde pública, por meio de inspeção de produtos de origem animal, Medicina Veterinária Preventiva e Epidemiológica.

O profissional da área pode atuar em clínicas veterinárias, propriedades rurais, zoológicos, hípicas, indústrias, laboratórios, órgãos públicos, instituições militares e setor comercial.

O curso

Com cinco anos de duração, o curso de Medicina Veterinária do Centro Universitário de Adamantina (UniFAI) tem como diferenciais as práticas na Clínica Veterinária, com início no 2º termo.

“Essa prática continua nos termos seguintes e, conforme as novas diretrizes curriculares, no 9º termo há inteiramente a prática nas diversas áreas profissionais. Temos também muitas aulas práticas em laboratórios”, afirma o coordenador do curso, Prof. Dr. Alexandre Wolf.

O curso de Medicina Veterinária tem vagas disponíveis no Vestibular de Inverno 2022 – Vagas Remanescentes. As inscrições gratuitas podem ser feitas até esta sexta-feira, 22 de julho, para análise de Histórico Escolar e/ou notas do ENEM pelo hotsite. Não haverá provas.