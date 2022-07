Os novos paradigmas da Contabilidade em tempo de Ciências Contábeis

A conjuntura internacional exige que o profissional que está atuando no mercado, ainda, independente da área, competência e qualificação para estar em conexão com as novas exigências mercadológicas em tempo de pandemia.

Todas as ações de um jeito ou de outro são convergentes para que o objetivo possa ser alcançado de forma competente e efetiva, portanto, faz-se necessário estar em sintonia constante com os avanços patrocinados pelo conhecimento humano e pela tecnologia.

Neste cenário plural para o Mercado em tempo de pós-globalização organizacional, pode-se destacar de forma intensa o curso de Direito do Centro Universitário de Adamantina (UniFAI), considerando que a formação acadêmica proporcionada no período da graduação, possibilita diversos olhares sobre um mesmo olhar.

Portanto, trata-se de estar envolvido com a denominada área das Ciências Humanas na perspectiva das Ciências Jurídicas, ainda, frente às necessidades do ser humano pelo padrão universal de justiça.

Formação integral

Desta forma, cursando Direito na UniFAI, o futuro advogado está mais do inserido neste universo mediado pela sistematização e exigência constante do diálogo para que a justiça prevaleça para todos.

O Direito é uma ciência humana relacionada com a convivência harmônica e pacífica em sociedade. Além da excelente formação integral que habilita o bacharel a escolher as diferentes carreiras jurídicas e trilhar o caminho do sucesso profissional, o curso de Direito da UniFAI destaca-se pela atenção à formação ética e cidadã, com enfoque no respeito às diversidades e na atuação em busca de soluções pacíficas de conflitos.

Cidadania e ação social

A busca pela conquista da cidadania deve ser constante em todas as etapas do curso de Direito da UniFAI, tendo em vista que para tais ações efetivas, o acadêmico tem a disposição a UniFAI Cidadã por meio do Núcleo de Cidadania e Ação Social.

Assim, tais atividades envolvem os discentes em atividades mediadas pela extensão em benefício da comunidade, também, as parcerias com instituições públicas e organizações que atuam na sociedade, possibilitam para os acadêmicos do curso de Direito da UniFAI uma conexão jurídica entre a teoria e a “práxis” em tempo de pandemia.

