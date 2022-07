Secretaria de Saúde de Adamantina imuniza contra meningite profissionais da saúde e crianças até 10 anos que ainda não receberam a vacina

A equipe do Bayern de Munique (Foto), garantiu sua classificação para a disputa final com uma rodada de antecedência.

A conquista da classificação da equipe, foi após vencer por 5 a 3, com gols marcados por Beto / Space Car (2), Paulinho Sacoman, Hudson e Paraguai (1 cada), enquanto Jessé, Renan e Mané, marcaram para o Liverpool.

A quinta rodada do returno do Campeonato Interno da Vila Freitas, teve ainda na noite de terça-feira (19) onde o Juventus venceu por 5 a 3, com os gols marcados por Piu (2), Jonathan Caborge, Luis e Jorjão (1 cada) enquanto Diego e Mauricio marcaram para Real Madrid.

CLASSIFICAÇÃO

1° Lugar – Bayer de Munique – 12, Liverpool- 6, Juventus – 6 e Real Madrid- 6

ARTILHEIROS

Piu – (Juventus)7 gols, Maurício- 6 gols (Real Madrid), Beto / Space Car (Bayer de Munique) 5 gols

ARBITRAGEM

Evandro Sacoman (Arlete Salgados) e Ricardo Bispo (Folha Regional)

FINAL

A disputa final está marcada para acontecer no dia 31.