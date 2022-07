ExpoVerde 2022 terá feira de grandes animais no Pavilhão do Agronegócio

Associação Brasileira de Criadores ZEBU (ABCZ) já confirmou presença

A ExpoVerde 2022 acontece de 31 de agosto a 4 de setembro. Uma das atrações da feira será a Feira de Grandes Animais. A expectativa é que sejam expostos aproximadamente 60 animais entre bovinos e ovinos machos e fêmeas no Pavilhão do Agronegócio.

De acordo com a subcomissão de Grande Animais, a feira é uma oportunidade para os pecuaristas, pois eles tem a oportunidade de conhecer os trabalhos de seleção genética que são realizados na região.

Além disso, eles tem a oportunidade de adquirir animais que são superiores geneticamente. Os animais que estarão na ExpoVerde 2022 são oriundos de criadores locais e da Alta Paulista.

Outra novidade que a ExpoVerde traz ainda para a Feira de Grandes Animais é a realização do shopping da genética com o apoio da Associação Brasileira de Criadores ZEBU (ABCZ).

Os criadores que quiserem expor os seus animais durante a festa devem entrar em contato com José Carlos Tiveron (997930132), com Fernando Manicardi ou com Reinado Tiveron Filho (997078332).

“Estamos focados numa Expoverde diferenciada, com novidades e principalmente qualidade. A presença da ABCZ é um diferencial. Queremos que os criadores encontrem na Expoverde grandes oportunidades de negócios”, afirma o presidente Gustavo Rufino.