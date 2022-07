Projeto de Lei que institui o Programa Médico Adamantinense é retirado de pauta para melhores estudos

O Projeto de Lei que institui o Programa Médico Adamantinense, de autoria dos vereadores Alcio Ikeda Júnior (PODE) e Paulo Cervelheira (PV), gerou discussão no plenário da Câmara Municipal durante a última sessão ordinária. E, após embates verbais, acabou sendo retirado da pauta de votações para melhores estudos a pedido do legislador Hélio Santos (PP).

Quarta-feira (14) a reportagem do Folha Regional conversou com um dos idealizadores da iniciativa para que se manifestassem a respeito da situação.

Alcio, por sua vez, garantiu que não houve, até então, ameaça de veto ao PL por parte do Poder Executivo. “O que houve, foi a fala do líder do prefeito na câmara (Professor Hélio) durante o seu pedido de retirada do projeto para melhores estudos. Ele alegou que seria melhor retirar o projeto para discutir com o prefeito buscando evitar possíveis divergências com o Executivo, dentre elas, um possível veto”.

Para a elaboração do Projeto Médico Adamantinense, os autores embasam que contaram com colaboração de profissionais da área da saúde e profissionais da área jurídica, além de acolher e ouvir a opinião da população.

“Temos convicção de que o projeto não é ilegal tenho a segurança de que ele é excelente para a cidade, por isso apresentamos e acreditamos que o veto não seria a melhor saída para Adamantina”, disse Alcio. E acrescentou: “A derrubada do veto, quando necessário, é um instrumento legítimo do processo legislativo, mas eu acredito que existe a possibilidade de dialogar com o executivo para que o veto a esse projeto não aconteça, pois Adamantina deve prevalecer a quaisquer divergências político-partidárias”.

Os idealizadores da proposta também afirmaram que o PL não traz algum prejuízo ao Município ou à UNIFAI para justificar o possível veto. “Pelo contrário, o programa gera um ciclo virtuoso entre saúde e educação”. O que possibilitará estudantes sem condições financeiras a realizar o curso de Medicina através de um financiamento estudantil, que pode ser pago futuramente através de prestação de serviços ao sistema de saúde de Adamantina.