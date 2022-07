Pátio de Compostagem de Adamantina é apresentado como solução para problemática da arborização urbana

A fim de comemorar os 54 anos do Centro Universitário de Adamantina (UniFAI) em 4 de agosto, a Pró-reitoria de Extensão (Proext) promove gratuitamente três concursos culturais para a comunidade. O objetivo é valorizar a capacidade criativa e as habilidades artísticas e revelar talentos por meio da divulgação das competências artístico-culturais do público.

O I The Voice UniFAI, o 1º Concurso Fotográfico “Exercício do Olhar: Adamantina em Foco” e o 1º Concurso Literário “Minha alma em poesia” têm inscrições gratuitas abertas até o final deste mês.

Podem se inscrever estudantes universitários, docentes e servidores técnico-administrativos da instituição, alunos de escolas da região e participantes externos.

“Nosso objetivo maior é integrar a UniFAI com a comunidade e evidenciar talentos, mostrando a cultura regional”, ressalta a pró-reitora de Extensão, Prof.ª Dra. Liliana Martos Nicoletti Tóffoli.

Pessoas com menos de 18 anos deverão ter uma carta de autorização dos pais e se selecionado para as etapas finais, estarem acompanhados dos responsáveis para as apresentações.

The Voice UniFAI

Com premiação de R$ 5 mil para a primeira colocação, o concurso musical recebe inscrições até o dia 31 de julho no link https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfaPjaK1pomjn4Ke5k6Q_nD7hzKqke5lo3OBgTGZzmKJCpbnA/viewform mediante o preenchimento de ficha de inscrição e o envio para o e-mail thevoiceunifai@fai.com.br de um vídeo de até 2 minutos contendo a apresentação do candidato sobre sua experiência com a música e finalizar cantando com playback ou acompanhamento de instrumentos musicais em ambiente claro e silencioso.

Segundo o regulamento, não serão aceitas inscrições de cantores profissionais, ou seja, cantores com álbum gravado ou disponível em plataformas digitais ou outros meios.

As apresentações, no Auditório Miguel Reale, Câmpus II, irão ocorrer dia 12 de agosto, às 19h30, após a seleção de 30 candidatos pela comissão julgadora estabelecida pela Proext.

A final está marcada para as 14h do dia 13, sábado, com cinco candidatos.

O regulamento na íntegra está disponível em https://docs.google.com/document/d/1RBwPzlqa5hKPrX5Ju-zlFtgTLrJwMfxL7CikiKlwUFA/edit.

“Peço aos que tenham interesse que façam suas inscrições para passarem pelo primeiro processo de seleção”, convida Liliana.

Concurso Fotográfico

O 1º Concurso Fotográfico “Exercício do Olhar: Adamantina em Foco” tem inscrições gratuitas abertas ao público até 29 de julho.

O envio da imagem será no formato digital e online por meio da inscrição no link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc7HPtidzB01tDKcQJZdQGW5TDKpjID97Da0WpdVxdIr_H1Cg/viewform.

A fotografia deve contemplar aspectos culturais, paisagísticos, estruturais ou ambientais de Adamantina, de modo a retratar belezas naturais, estimular a reflexão, preservação e transformação do município, conforme o regulamento.

Todos os participantes receberão o deferimento ou o indeferimento da inscrição por e-mail. De 15 a 19 de agosto, as imagens, identificadas pelo número de inscrição, serão expostas por meio de link disponível no portal da UniFAI e suas redes sociais. A votação será aberta ao público em geral.

É proibida a participação de docentes e servidores da UniFAI diretamente envolvidos na organização do evento, bem como membro externo que integre a Comissão Julgadora.

A cerimônia de premiação está marcada para o dia 22 de agosto com a entrega ao/a vencedor/a de uma máquina fotográfica semiprofissional e um fotolivro com as fotografias de sua autoria.

Concurso Literário

O 1º Concurso Literário: “Minha alma em poesia” tem inscrições abertas até 29 de julho pelo link https://forms.gle/ivGzsUUkwRCJLT6bA. A premiação, cuja cerimônia ocorrerá dia 22 de agosto, será um kindle e duas obras literárias.

Para participar, é necessário enviar um texto de qualquer gênero literário e tema livre, com no máximo 500 palavras. O candidato que cometer plágio terá sua inscrição indeferida automaticamente.

Serão selecionados pela Comissão Julgadora 20 textos até o dia 12 de agosto. Os autores serão notificados via e-mail sobre sua ascensão à próxima fase.

Os textos selecionados serão enviados para a Comissão Julgadora de forma anônima, sendo identificados apenas pelo número de inscrição.

De 15 a 19 de agosto terá início a etapa final, quando os 20 textos selecionados poderão ser votados pelo público externo em link específico disponível posteriormente no portal da UniFAI e redes sociais.

“É importante que a gente dê uma pausa em nosso trabalho do dia a dia e perceba as coisas à nossa volta. Desta forma, perceberemos o nosso ambiente de forma mais ampla, com leveza e outras motivações. Isso é cultura. Fica o convite para a participação de todos”, finaliza Liliana.