Adamantina supera 750 casos de dengue

Com o objetivo de partilhar a experiência e o conhecimento adquirido no desenvolvimento da articulação e do trabalho em rede, a secretária de Assistência Social, Andreia Regina Ribeiro, realizou uma apresentação do trabalho desenvolvimento em Adamantina no II Encontro de Gestores Municipais de Assistência Social que foi realizado na cidade de Tupi Paulista.

Em sua apresentação, Andreia relembrou que o trabalho em rede teve início em 2018 com as reuniões da rede de proteção à criança e ao adolescente.

“Para a execução, fizemos um planejamento tendo como foco dar prioridade para as ações que fossem realizadas por meio das organizações dos serviços, dos projetos e dos programas que tem vínculo com a secretaria”, explica.

Além disso, ela pontuou para os gestores de 22 municípios da Alta Paulista que estavam presentes que foi necessário fazer com que os fluxos internos e externos de cada serviço ganhassem organização.

A partir daí, foi possível criar o fluxograma de atendimento da rede de proteção social de média e alta complexidade para crianças e adolescentes, o fluxograma do serviço de fortalecimento de vínculos, vinculado ao CRAS, fluxograma de atendimento da básica, média e alta complexidade dos adultos, idosos e seus familiares.

Ela lembra que com a pandemia alguns atendimentos foram paralisados, mas que desde o início do ano, o órgão gestor vem realizando reuniões a fim de retomar as ações sempre tendo como foco o melhor atendimento do público ao qual se destina.

“O trabalho articulado em rede não é fácil, pois envolve tanto a rede direta que são as Unidades Governamentais como a Rede Indireta que são as Entidades e os conselhos de políticas públicas, porém a partir do momento que ele começa a ser executado, todos os envolvidos e aqueles que necessitam passam a ser beneficiados”, assegura.

A secretária afirma que é fundamental exercitar a interdependência e reciprocidade. “Somente assim construímos nossas ações de forma integrada através de protocolos criados e formalizados”, finaliza.

Relembre

O Encontro de Gestores teve o seu primeiro encontro realizado em Adamantina no dia 13 de maio. Na oportunidade, a reunião contou com a presença de representantes dos 22 municípios que integram a Nova Alta Paulista.

O objetivo da ação é estabelecer um contato mais próximo entre os gestores que estão à frente das pastas e dos equipamentos que estão vinculados às secretarias de assistência social dos municípios.

A palestra ministrada pela secretaria de Assistência Social, Andreia Regina Ribeiro, integra o cronograma com temas e datas que foi estabelecida no I Encontro de Gestores. A ação vai visitar os municípios levando palestrantes de temas pertinentes a área de atuação.