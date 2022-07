Rotary Club de Adamantina e Casa da Amizade empossam diretorias para a gestão 2022-2023

Em solenidade realizada no dia 1º de juljo, os membros do Rotary Club de Adamantina e as senhoras da Casa da Amizade realizaram solenidade de transmissão de cargos e posse da nova diretoria para ao Ano Rotário 2022-2023.

A solenidade marcou a posse do pecuarista Valter Scheolin e de sua esposa Neusa, como presidentes do Rotary Club e Casa da Amizade, dando início a um novo ciclo no clube de serviços adamantinense, que terá como lema “Imagine o Rotary”.

Associados desde 2010 no Rotary Club de Adamantina, Valter Scheolin e sua esposa Neusa tiveram dois filhos, o engenheiro elétrico Rogério Scheolin e a nutricionista Tatiana Scheolin.

Bastante atuante, nos 12 anos como sócio, Scheolin participou de todos os projetos do Rotary Club de Adamantina, com atuação destacada em 2020, no subsídio Global “Salvando Vidas”, que destinou US$ 60 mil em equipamentos hospitalares para o Pronto-Socorro de Adamantina.

Segundo Scheolin, os objetivos a serem alcançados neste ano Rotário são: trabalhar para manter a união e a boa vontade dos rotarianos; aumentar as ações do Rotary para a sociedade; trabalhar o Núcleo Rotário de Desenvolvimento Comunitário (NRDC) recém-criado no clube, com o objetivo de maior participação da comunidade; e tornar o clube financeiramente auto sustentável. “Enfim, queremos dar continuidade ao belo trabalho do Rotary em Adamantina”, destacou.

O novo presidente ressaltou ainda que o clube de serviços humanitários dará continuidade às promoções que já são tradicionais, tais como Espeto na Mesa, Feijoada e Pizza, além de outas ações que poderão ser realizadas ao longo deste ano, como como Festa Julina, Baião de 2, Rotary Day. “Aguardem! O Rotary vai estar ainda mais forte neste Ano Rotário 2022-2023, onde Imagine o Rotary!”, conclui.

CONSELHO GESTOR

Além do presidente Valter Scheolin, a diretoria do Rotary Club de Adamantina para a gestão 2022/2023, será composta por Luís Fernando Canovas Martins (vice-presidente); Vagner Amado Belo de Oliveira (2º vice-presidente); Francisco Lupo Filho (1° secretário); Luiz Eduardo Aléssio (2° secretário); Luís Fernando Canovas Martins (1° tesoureiro); Jurandir Clapes (2° tesoureiro); César Augusto Molina Martins (1° protocolo); Marcia Ap. Soares Cuelva Lupo (2° protocolo); Iraci Antunes Neves (1° diretora); César Augusto Molina Martins e Ananias Ruiz (instrutores do Clube); Luiz Eduardo Aléssio, Noêmia Sciotti Pinto da Silva Bruning e Sizino Martins Vieira (conselho fiscal); Osvaldo Fiorillo e Hélio de Almeida Catojo (conselho consultivo).

ROTARY INTERNACIONAL

O ano rotário será histórico para o Rotary Internacional, que terá a primeira presidente mulher em seus 118 anos de fundação. A canadense Jenifer Jones coordenará os trabalhos de todos os clubes espalhados pelo mundo.