Programa Bolsa Trabalho está com mais 20 vagas abertas em Adamantina

A Reitoria do Centro Universitário de Adamantina (UniFAI) completou nesta terça-feira, 12, um ano à frente da Instituição e comemora uma série de conquistas da gestão no período.

Um dos principais destaques é o recredenciamento institucional junto ao Conselho Estadual de Educação de São Paulo (CEE-SP) por mais cinco anos, conquistado após a aprovação do novo Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) elaborado no segundo semestre de 2021 e enviado no dia 20 de dezembro.

O prazo mínimo de renovação do recredenciamento é de um ano e, o máximo, de sete (normalmente concedido a universidades de maior porte). Com o PDI desatualizado, a UniFAI corria o risco de ter o seu recredenciamento renovado apenas pelo prazo mínimo.

Outra conquista esperada há anos pelos servidores administrativos e atendida pela atual equipe gestora foi a reestruturação salarial. Com isso houve, no início de 2022, um incremento real de R$ 300 no pagamento dos funcionários, o que permitiu atenuar a diferença das referências nas faixas salariais.

Em março foi concedida, após aprovação de Projeto de Lei pela Câmara Municipal e sanção do prefeito, a revisão geral anual de 5% nas referências dos servidores administrativos e docentes.

“Esse percentual foi possível em decorrência da gestão responsável e da união de esforços de todos os servidores da UniFAI. Em poucos meses, conseguimos aumentar em 65,2% o número de novos alunos matriculados e em quase 15% o número total de alunos, em relação ao período anterior, além de reduzir gastos não essenciais, com o fim de otimizar a saúde financeira da Instituição”, declarou o reitor Prof. Dr. Alexandre Teixeira de Souza.

E uma das reduções mais expressivas de gastos se deu por meio da reformulação do Planejamento de Comunicação e Marketing 2021/2022. Inicialmente estava reservado para esse setor um montante de R$ 2.015.027,39. Porém, com a reformulação do Planejamento pela direção da Divisão de Comunicação, que reduziu inserções em mídias tradicionais e redirecionou para as redes sociais e meios eletrônicos, a redistribuição dos investimentos fechou o ano em R$ 1.384.412,09, permitindo uma economia equivalente a R$ 630.615,30.

Mesmo com a redução no valor total de investimentos em publicidade houve aumento da exposição institucional principalmente nas redes sociais, onde está o público-alvo da Instituição. E essa realidade se refletiu positivamente nos números, uma vez que a UniFAI cresceu no período em que instituições públicas de Ensino Superior de mesmo porte da região tiveram redução de 15% a 20% nas matrículas.

“Todos esses números nos enchem de orgulho. Mas o que mais nos orgulha é o fato de que a UniFAI é constituída por um corpo de servidores administrativos eficiente e por um corpo docente altamente qualificado. Pensando nisso é que o Projeto de Gestão desta Reitoria, intitulado como ‘Gestão Efetiva, Autonomia e Valorização Humana’, foi elaborado com seu escopo focado no crescimento e desenvolvimento sustentável da UniFAI, visando o seu credenciamento como Universidade junto ao CEE-SP. Os três pilares que compõem esse Projeto de Gestão representam o respeito pela história da UniFAI e projetam os desafios atuais que deverão ser considerados pelo período de 2021 a 2025”, destacou o reitor.

Pró-Reitorias

As Pró-Reitorias também trabalharam muito e, igualmente, conseguiram resultados positivos em suas ações.

A Pró-Reitoria de Ensino (PROENS) transferiu as instalações dos cursos do Câmpus I para o Câmpus II e implantou um novo sistema de avaliação e diagnóstico por meio da Plataforma Qstione, que permite que Instituições de Ensino gerem avaliações mais contextualizadas e padronizadas, com itens validados de acordo com os Manuais de Itens do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP). Os docentes são capacitados pela Qstione e semestralmente pelo Encontro Pedagógico para Docentes da UniFAI (EPEDU) realizado pela Reitoria.

Desde o início de 2022 cada sala de aula tem um computador para o docente acessar os recursos tecnológicos para o ensino e fazer o controle acadêmico pela nova central docente. Além disso, também foram ampliadas as ofertas de estágio obrigatório e não obrigatório.

A pasta também realizou a alteração das coordenações do Internato de Medicina, da Atenção Básica e de cursos de graduação; formação da Comissão de Comissão Permanente de Avaliação (CPA); reorganização das tarefas aos coordenadores do curso de Medicina; levantamento dos cursos que precisam abrir processo seletivo e/ou concurso de docente; assinatura de convênio com São Carlos para o Internato de Medicina; aditivos ao Termo de Colaboração com São Carlos para assegurar internato das Turmas 4 e 5; proposta de convênio com Secretaria de Saúde de Lucélia e com a Prefeitura de Mariápolis Para o internato do 9º Termo de Medicina; atualização na matriz curricular de Agronomia, Educação Física e Medicina Veterinária; resposta ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCE-SP) sobre o Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (Enade); compra de computadores para docentes em sala de aula; reconhecimento do cursos de Biomedicina e Ciências Econômicas; além da realização dos vestibulares Geral e de Medicina.

Em julho de 2021, no início da nova gestão, a Pró-Reitoria de Extensão (PROEXT) contava somente com dois projetos em andamento e nenhum curso de graduação havia passado pela curricularização extensionista como exigido pela Resolução nº 7, de 18 de dezembro de 2018, do Ministério da Educação (MEC). Hoje, 12 meses depois, a pasta extensionista conta com dois programas e 14 projetos em desenvolvimento, além dos eventos e prestações de serviços devidamente protocolados, homologados e cadastrados. Os docentes que desenvolvem atividades têm atribuição de aulas de acordo com regulamentação e portaria da Pró-Reitoria de Extensão divulgada em dezembro de 2021.

Nesta gestão, quatro cursos de graduação já foram curricularizados (Medicina, Biomedicina, Agronomia e Medicina Veterinária) e três estão em fase de curricularização (Odontologia, Educação física e Direito). Os eventos tradicionais – Jogos Universitários (JUNIFAI) e Mostra de Profissões – foram executados em novo formato e tiveram ótima aceitação pelos docentes e alunos.

A Mostra de Profissões contou com presença de mais de 1,2 mil alunos de 14 cidades da região, o evento marcou a retomada das atividades presenciais pós-pandemia do novo coronavírus (Covid-19).

Outros eventos inéditos já estão sendo divulgados em comemoração ao aniversário de 54 da UniFAI, em agosto, como: The Voice UniFAI (concurso musical de talentos), Adamantina em Foco (concurso de fotografia) e Minha Alma em Poesia (concurso literário).

Entre outras ações da pasta estão a implantação do Serviço de Apoio Psicopedagógico e Psicossocial (SAPP); participação dos cursos em atendimento social nas feiras Camaleão; produção e implantação do Projeto Crescer, que oferece aulas adicionais aos calouros nas disciplinas de Português, Gramática e Redação, Química e Matemática; reforma da estufa e aquisição sistema de irrigação da horta do Câmpus II para produção de medicamentos fitoterápicos, produção de hortaliças e atendimento da população; reativação do Laboratório de Análises Clínicas para atendimento à comunidade; organização e implantação da recepção de calouros 2022; campanhas solidárias de coleta de alimentos voltada para instituições de caridade sem fins lucrativos.

A Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação (PROPPG) assumiu a pasta em agosto de 2021 com apenas cinco projetos de pesquisa cadastrados e hoje conta com cerca de 60 projetos em desenvolvimento, sendo dez deles com Bolsa de Iniciação Científica ao aluno pesquisador e 20 projetos com atribuição de aula ao professor orientador.

A PROPPG conta com uma equipe de apoio à pesquisa, pronta para assessorar docentes e discentes na escrita dos trabalhos científicos, na submissão nos Comitês de Ética, no tratamento estatístico dos dados e na submissão em revistas especializadas. Além dos investimentos em bolsas e atribuição de aulas, a PROPPG instituiu uma política de ajuda de custos para publicações científicas e insumos necessários para as pesquisas cadastradas e em desenvolvimento.

Em janeiro deste ano, o Centro Universitário de Adamantina, a pedido da PROPPG, contratou duas plataformas de busca de dados científicos, a UpToDate e a Ovid Discovery, além da aquisição de acesso a artigos científicos pagos disponíveis pela ScienceDirect.

Na pós-graduação, a PROPPG reestruturou a Residência Multiprofissional em Saúde Coletiva e Atenção Básica, constituiu nova Comissão de Residência Multiprofissional (COREMU) e publicou o Regimento Interno desta comissão e, ainda, criou novos cronogramas de trabalho e novas parcerias com entidades conveniadas com o Sistema Único de Saúde (SUS).

Os projetos pedagógicos dos cursos de Pós-Graduação Lato Sensu da UniFAI foram todos reestruturados e submetidos ao Conselho Universitário (ConsU) para se adequarem à Deliberação CEE 197/2021, de 4 de março de 2021. Atualmente a PROPPG está reunindo as informações e documentação para a “Apresentação de Proposta de Curso Novo” à CAPES, um Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em “Reabilitação Morfofisiológica e Desempenho Funcional” que envolve a participação de professores doutores das áreas de Ciências Biológicas e da Saúde.

Em conjunto com a Coordenadoria de Comunicação Científica, a PROPPG elaborou os manuais de orientação de escrita de TCC e de submissão de projetos nos Comitês de Éticas.

Os Congressos Científicos (CIC 2021) contaram com a participação de mais de 2 mil autores e 634 trabalhos e, para outubro deste ano, a pasta prepara a realização do novo CIC UniFAI, com um novo formato e a finalidade de tornar o evento um referencial de qualidade nos trabalhos apresentados.

“Com transparência e seriedade a Reitoria da UniFAI está cumprindo o seu projeto de gestão e assegurando a instituição, seus alunos, docentes e servidores”, completou o Prof. Dr. Alexandre Teixeira.