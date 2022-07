Homem é preso por tentativa de homicídio após agredir uma PM com soco na cabeça

“A verdade levanta tormentas contra si mesma; as quais transportam as suas sementes pelos quatro ventos.” (Tagore)

Sérgio Barbosa (*)

A escuridão neste tempo de incerteza tupiniquim pode levar os amantes do poder para lugares sem fim, criando desta forma, condições para um golpe em meio à desinformação entre o grupo deste ou daquele lado…

O distante fica próximo e a oposição de ontem é situação hoje, quem sabe, amanhã, ambos os lados fiquem com o mesmo bolo provinciano, afinal de contas, ninguém é de ninguém, muito pelo contrário…

Por isto e aquilo, a reflexão continua sendo o ponto de partida nestas questões relacionadas com o poder e suas vertentes em ruídos do processo inquisitório para a maioria, enquanto uma minoria comanda dos desmandos pela certeza da impunidade daquela justiça que nada fala, nada ouve e muito menos consegue enxergar o outro lado, afinal, a mesma continua com o olhar vendado pelo tempo da escuridão eterna…

Nada para atender os anseios do presente pelas passeatas do passado, assim mesmo, as palavras continuam sendo sussurradas nos ouvidos de quem quer ouvir um pouco de uma verdade inexistente para os donos do poder em tempo de pós- globalização midiática…

A busca continua a mesma pelo olhar da história dos vencedores, entretanto, pode-se tentar um outro lado neste foco histórico quando a procura atende aos anseios da reflexão crítica sobre um mesmo fato de uma linha do tempo que volta ao passado e descobre o lado obscuro da mensagem cifrada pelo conquistador mediante a força da espada e da cruz…

Entretanto, mesmo com a vontade deste rebelde pela causa dos fracos e oprimidos de sempre pelo poder central tupiniquim, ainda corre nas veias dos combatentes o sangue da luta pela liberdade, destacando aqui, um novo olhar pelo futuro em sonhos do presente…

A conquista do paraíso se faz pela luta diária em batalhas do interior de cada rebelde, assim, a caminhada pelas estradas de um tempo qualquer pode trazer o lugar da procura infinita pela causa libertária…

Homens e mulheres unidas pela vontade de estarem à frente do seu tempo, desfazendo assim, as amarras de uma prisão conjunta e opressora dos sentimentos calados pelas baionetas do poder institucionalizado pela escuridão da traição em uma Província do faz de conta…

____________________________________

(*) Jornalista diplomado e professor universitário.

e-mail: barbosa.sebar@gmail.com