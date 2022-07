Casa do Garoto promove evento julino neste sábado e recebe doações

A equipe da Instituição Solidária ‘Carlos Pegoraro’ de Adamantina deu início aos preparativos para o Arraiá da Casa do Garoto – como a entidade é popularmente conhecida –, uma espécie de festa julina.

O evento está marcado para o dia 16 de julho, sábado, a partir das 17h, em sua própria sede, defronte ao Residencial Eco Ville.

A entrada é gratuita! Haverá barracas com comidas típicas para serem adquiridos e música ao vivo para animar o público.

Os organizadores lembram que os interessados em fazer doações de bolos, doces e outros quitutes podem entrar em contato pelo tele- fone (18) 3521 1614.

Importante destacar que toda a renda arrecadada com o Arraiá será utilizada pela Instituição Solidária para a manutenção dos seus serviços voltados ao atendimento de crianças e adolescentes.

“Desde já quero convidar a população de Adamantina para estar com a gente lá na Casa do Garoto no dia 16 e participar desta festa que está sendo preparada com muito carinho pela nossa equipe. Será uma alegria contar com vocês lá”, disse a presidente Ivoni Ramos.