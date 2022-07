Returno do Campeonato Interno da Vila Freitas inicia com muitos gols

Iniciada no dia 21 de março deste ano, após a realização do processo licitatório e expedida a ordem de serviço, as obras de reforma completa e a adequação da acessibilidade no prédio que abrigará o futuro Museu e Arquivo Histórico de Adamantina têm neste momento 50% executados, de acordo com informação passada na quinta-feira (7) pela Prefeitura do Município ao Folha Regional.

A empresa contratada para os serviços é a Yasmim Moreira Santos Construtora Ltda. E o valor firmado no contrato é de R$ 193.418,60.

O Museu será instalado no imóvel em desuso que era sede da Igreja Budista de Adamantina, cuja destinação ao Município foi assinada em outubro do ano passado.

Ainda segundo a Prefeitura, entre as melhorias já executadas estão a substituição do forro, do piso cerâmico e azulejo nas áreas molhadas.

Com base no projeto elaborado pela Secretaria Municipal de Planejamento, ainda serão promovidas a troca de toda a parte elétrica, instalação de esquadrias em vidro temperado, acessibilidade e pintura do prédio.

As obras estão sendo viabilizadas por meio de recursos oriundo do MIT (Município de Interesse Turístico).

Com isso, Adamantina pode pleitear recursos do Governo do Estado para investimento em ações de infraestrutura e melhorias turísticas, como o caso do Museu e Arquivo Histórico.